Font del Ti de Prats de Lluçanès. Foto: Lluçanès Viu

Taula comparativa. Foto: GdTer.

El Grup de Defensa del Ter (GDT) ha fet públics aquest dimecres els resultats de les analítiques dels nitrats de les fonts d'Osona i el Lluçanès del 2017. L'entitat realitza aquesta acció des del 1996 i, enguany, els resultats demostren que la contaminació es manté constant. Tanmateix, la seva portaveu, Ginesta Mary, s'ha mostrat preocupada per l'augment dels màxims que, segons ha dit, s'han duplicat respecte al 2002. Per Mary, això indica una mala praxis del model ramader, i l'ús indiscriminat de purins. El GDT ha apuntat que, després d'analitzar 140 fonts d'Osona i el Lluçanès, el 43% d'elles supera el llindar dels 50 mg/l, per sobre del qual l'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que l'aigua està contaminada.El GDT ha realitzat un seguit d'analítiques sobre la contaminació per nitrats de les aigües subterrànies de la comarca d'Osona durant aquest 2017. El procediment consisteix en la recollida de mostres d'aigües de les fonts i pous per part del més d'un centenar de socis i simpatitzants de l'entitat, per després portar-les al laboratori. En total, aquest 2017 s'ha analitzat 140 fonts.L'Organització Mundial de la Salut determina que, per sobre de 50mg/l, l'aigua està contaminada i es recomana no consumir-la a partir dels 25mg/l. A conseqüència d'una directiva comunitària de l'any 1991, la Generalitat va haver de definir les zones vulnerables amb risc de contaminació, una de les quals va ser la comarca d'Osona i el Lluçanès.Els resultats de la campanya del 2017 del GDT demostren que la mitjana de concentració de nitrats és de 57 mg/l, 4 mg menys que l'any 2016. Les fonts més contaminades continuen sent la Font de Gallisans de Santa Cecília de Voltregà amb 424,6 mg/l de concentració de nitrats, la Font Salada de Gurb amb 293,6 mg/l de nitrats, i la Font de la Raig de Torelló amb 262,2 mg/l de nitrat.Per tot plegat, el GDT denuncia que la contaminació dels aqüífers i les aigües superficials a Osona és un tema que "no està solucionat" i considera "urgent" l'aplicació de mesures. L'agrupació creu que és necessari que qui contamini més es faci responsable de guarir el mal.El GDT ha creat dues activitats didàctiques amb l'objectiu de donar a conèixer i portar a debat el problema ambiental de les fonts d'Osona i el Lluçanès a les escoles i instituts. L'objectiu, segons ha explicat Mary, és que els alumnes prenguin consciència del problema i promoguin un canvi.La primera activitat porta per nom "Projecte Fonts" i està impulsada des del col·lectiu "Lluçanès Viu". La idea és apropar les escoles a les fonts perquè prenguin consciència del seu estat i en promoguin un canvi. Així, la iniciativa permet la recuperació de la font, propera i accessible a l'escola, per tal d'utilitzar-la com a aula externa de ciències; crea consciència als infants i famílies; implica veïns i recupera un patrimoni natural degradat i en perill.La segona iniciativa és una activitat didàctica que el GDT ha enviat a tots els centres d'educació secundària d'Osona i el Lluçanès. Consisteix en fer un itinerari pel medi natural que, al seu pas, coincideix amb una font. Allí s'observa l'estat del lloc, s'agafa una mostra d'aigua i es procedeix a fer el test de nitrats 'in situ'. A partir d'aquí es busca iniciar un debat sobre les causes de la contaminació per nitrats, sobre el paper del Govern i de la ciutadania davant la contaminació, i explicar la importància de la preservació de les fonts com a patrimoni natural i cultural.