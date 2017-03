Els participants a la ponència de la Plataforma Live durant la presentació a l'Ajuntament de Barcelona

Pla d'acció de la plataforma Live : 9 Reptes, 1 Objectiu

L’estratègia del projecte segueix quatre eixos principals: incentivar la demanda de vehicles elèctrics a Catalunya, desenvolupar la infraestructura adient per ajudar a la seva implementació, sensibilitzar a la ciutadania amb campanyes de comunicació basades en les avantatges existents de la mobilitat sostenible i, tot plegat, potenciar el desenvolupament econòmic del sector.“#Electriciutat” vol convertir-se en un pla de comunicació mestre i ajustable a cadascun dels 5 municipis escollits en una fase pilot. Independentment del municipi on s’apliqui, la campanya “#Electriciutat” comptarà amb 3 eixos de comunicació identificats amb diferents colors verd, taronja i vermell –sensibilització, avantatges i incentius, i infraestructures i tràmits- combinats amb diferents suports de comunicació, tant digitals, a les xarxes socials, com offline (TV, ràdio, premsa), tanques o autobusos.Durant la presentació del programa, que ha tingut lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament, ha participat la Presidenta de la Plataforma LIVE i Regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, que ha donat la benvinguda remarcant la importància d’aquest acte ja que suposa un gran pas endavant per la creació d’unes polítiques favorables al vehicle elèctric per tal que augmenti la demanda d’aquests, i així millorar la qualitat de l’aire urbà i la salut dels ciutadans.El Director Executiu de la Plataforma, Angel López, ha explicat que la finalitat, és generar un model de Pla Mestre de Mobilitat Elèctrica que pugui servir per implantar el vehicle elèctric a d’altres municipis a tota Catalunya.Juntament amb la Plataforma LIVE, Nissan és l’encarregada de liderar aquest projecte. El Director de Màrqueting de Nissan Iberia, Christian Costaganna, ha destacat que “la col·laboració entre el sector públic i privat és i serà primordial en l’electrificació de les carreteres catalanes, i projectes com la Plataforma LIVE ho demostren. L’extensió de la infraestructura, a més, permetrà la popularització l’ús de models 100% elèctrics com la e-NV200, produïda a Barcelona per a tot el món.”L’entitat s’ha marcat el seu propi full de ruta per als dos anys vinents. Els membres de la Plataforma treballaran per assolir un total de 9 reptes de caire urbà, social, comunicatiu, educatiu i d’infraestructures. Els reptes representen el pla d’acció 2017- 2018 de l’entitat, i engloben les sinèrgies de tots els membres de la Plataforma LIVE. L’estratègia de desenvolupament dels Programes Municipals de Mobilitat Elèctrica representen el Repte 6 de l’entitat:: promovent proves de vehicles, fidelitzant els possibles usuaris i generant una comunitat activa d’interessats: aconseguint que empreses catalanes n’incorporin en les seves flotes.: oferint materials i suport als Treballs de Recerca de Batxillerat.: apropant els vehicles propulsats per gas a la ciutadania.: aconseguint que empreses establertes a Catalunya implantin un pla de promoció d’aquests per als seus treballadors.: establint en diferents municipis catalans plans de mobilitat elèctrica.: tant de gas natural vehicular com elèctrics.: amb la convocatòria de concursos per donar solucions digitals a les carències existents a l’hora d’adquirir un vehicle elèctric.: amb la redacció d’una guia per aplicar-los en ciutats