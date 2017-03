El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés de participació pública per elaborar l’ Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya . Aquest procés permetrà donar a conèixer la proposta preliminar de continguts del document i recollir les aportacions de la ciutadania, que es tindran en compte en la redacció final.El procés preveu la celebració de sessions informatives i de debat, i l’obertura d’un formulari en línia on enviar aportacions, que estarà disponible al web del departament a partir del 3 d’abril.Es compta convocar cinc reunions informatives sectorials, adreçades a col•lectius específics; sis de territorials, obertes a qualsevol persona interessada; i tres de debat.Les cinc reunions sectorials es duran a terme. Se’n faran per al parlamentaris i grups polítics; per al sector productiu; per a les entitats ambientals; per a l’administració local i per a membres del sector acadèmic i d’empreses relacionades amb la conservació del patrimoni natural.Les sis sessions informatives territorials se celebraran d’acord amb el següent calendari:4 d’abril a les 11 hores.Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Av. Generalitat, 116 (Tortosa)4 d’abril a les 16 hores.Sala Pau Casals. Delegació del Govern a Tarragona. Carrer de Sant Francesc, 3 (Tarragona)6 d’abril a les 11 hores.Sala del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Carrer del Mig, 9 (Sort)6 d’abril a les 17 hores.Sala d’Actes de la Delegació del Govern a Lleida. Carrer Lluís Companys, 1 (Lleida)10 d’abril a les 11 hores.Sala de l’Auditori Josep Irla. Edifici Generalitat a Girona. Plaça Pompeu Fabra, 1 (Girona)10 d’abril a les 16 hores.Sala Coll i Bardolet. Edifici El Sucre (Carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 (Vic).Si hi teniu interés trobareu més informació a: