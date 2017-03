No iframes supported

El Projecte Sèpia neix per millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes i repoblar-ne les aigües de l'Empordà. Sèpia, pop i calamar són el principal recurs dels pescadors artesanals, però per la seva gran davallada, ja no es pot viure de la seva pesca i això té repercussions econòmiques, socials i mediambientals. Per donar resposta a aquests problemes, s'ha iniciat una campanya de microfinançament a Verkami Aquest projecte té tres objectius ben definits:— El primer es un objectiu de conservació i millora ambiental, que consisteix en afavorir la reproducció de la sèpia i altres espècies per tal de recuperar la població de cefalòpodes a les badies afectades pel projecte— El segon objectiu es de millora de l’economia local ajudant als pescadors artesanals a recuperar una pesquera que antigament havia estat molt important.— I el tercer objectiu és de divulgació i educació ambiental que busca implantar el concepte de que “hem de retornar al mar si volem continuar agafant del mar”.L'àmbit territorial del projecte abasta la zona d’actuació del Baix i l'Alt Empordà. En concret i de sud a nord, la badia de Pals (aigües de l’Estartit) i la badia de Roses (aigües de l’Escala i de Roses).’any 2010 l’Alex Lorente, que llavors era el responsable del recent creat Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, va tenir la iniciativa de col·laborar amb els pescadors locals. En col·laboració amb la Confraria de Pescadors de l’Estartit va iniciar un projecte de recuperació d’una activitat ancestral i que s’estava perdent: la pesca amb nansa de la sèpia i la instal·lació de branques de galleran (Ruscus aculeatus) per afavorir la seva reproducció. Els resultats varen ser espectaculars i molt ben rebuts per el sector pesquer i per la població en general.Sobtadament, amb la desaparició de l’Àlex com a impulsor, el projecte es va aturar. Posteriorment, aquesta iniciativa va ser recollida i continuada per el personal del PNMMBT . Durant els anys 2014 i 2015 es varen fer diferents estudis de viabilitat i es va arribar a conclusions interessants sobre la fondària òptima i les branques preferides per la sèpia i per el calamar. A l’any 2016, i com a conseqüència de l’experiència adquirida durant aquests anys, el projecte s’ha ampliat i millorat.