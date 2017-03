Núria Torres, presidenta d'Òmnium Garrotxa, a la presentació de la campanya Foto: Martí Albesa

Òmnium Garrotxa ha seleccionat la campanya Salvem els volcans dels anys 1976 i 77 com la lluita compartida més important de la Garrotxa. Per aquest motiu l’entitat portarà a terme diversos actes de record i difusió de la lluita que va impulsar la societat civil per evitar que els volcans garrotxins fossin explotats per empreses mineres.La iniciativa d’ Òmnium Garrotxa s’inclou dins d’un projecte d’àmbit nacional que busca descobrir les lluites que hi ha hagut en els diferents territoris catalans. A la Garrotxa, els volcans seran els protagonistes d’un documental, una exposició i una taula rodona sota el nom del projecte anomenat “ Lluites Compartides ”.Núria Torres, presidenta d’Òmnium Garrotxa, ha ressaltat en la presentació del projecte a la premsa que a la Garrotxa es va escollir la campanya Salvem els volcans perquè va ser una qüestió que va unir tots els actors de la comarca: “Va ajuntar la societat civil i els grups polítics. Tothom es va ajuntar per aturar les excavacions”.El proper dissabte 11 de març a les 11 del matí, tindrà lloc la presentació amb una taula rodona on hi participaran diferents personalitats d’àmbits diversos que d’una manera o altres van viure la lluita pels volcans. El científic Josep Maria Mallarach, el periodista Santiago Vilanova, el jurista Lluís Paluzie, l’artista Quim Domene i l’ex-alcalde Pere Macias, parlaran des dels seus punts de vista del valor que va tenir una lluita social que va donar llum a la creació del Parc Natural de la Garrotxa, el primer parc de Catalunya.Seguit de la presentació s’inaugurarà una exposició davant de l’Ajuntament que busca apropar el contingut del projecte i donar a conèixer la lluita. Serà una exposició itinerant que també visitarà la Vall d’en Bas, Castellfollit, Argelaguer, Santa Pau i Les Preses.Per últim, Òmnium Garrotxa també ha elaborat un treball audiovisual que recupera testimonis de la campanya Salvem els volcans i mostra com va esdevenir la lluita amb imatges de l’època. Aquest documental d’una hora serà presentat el dijous 30 de març a les 20h als cinemes d’Olot.