Amb l’Experiment de l’Aigua els participants podran contribuir a crear una espècies de planta, única al món. Foto: Gencat.

Dades, aigua i art. Aquests són els tres elements que conformen l’Experiment de l’Aigua, una iniciativa que promou l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua i que pretén promoure la interacció amb els participants per recuperar la connexió emocional amb el món de l’aigua.El projecte, desenvolupat per l’ACA i Domestic Data Streamers compta amb la col·laboració de la Fundació Agbar que comparteix amb l’administració els objectius de fomentar la sensibilització de la societat sobre la sostenibilitat en la gestió de l’aigua a través de la recerca, la innovació i la difusió del coneixement.L’Experiment de l’Aigua té com a fil conductor unir el món complex i tecnificat de l’aigua amb l’art i la interacció amb la ciutadania per tal de promoure la reflexió sobre la importància de l’aigua i moure a l’acció cap la reducció de la nostra petjada hídrica.L’experiment de l’Aigua és un projecte en la frontera de l’art i la ciència ciutadana que planteja als participants reflexions relacionades amb l’ús i la gestió de l’aigua de manera no convencional. Domestic Data Streamers és una startup de Barcelona que es dedica a investigar nous formats en la comunicació de dades a través de sistemes interactius i experiències de visualizació que van més enllà de les infografies tradicionals per crear noves formes de comunicació de dades on es barregen l’art, la ciència i la sociologia. Des de la seva creació el 2013 ha desenvolupat projectes en 14 països.La iniciativa consta de dues parts: una virtual; i una altra física o analògica, ubicada al centre de Barcelona, amb les quals podran interactuar els participants i visualitzar dades sobre els comportaments al voltant de l’aigua i generar noves converses sobre el seu ús de a través d’una experiència artística en ambdós casos.D’una banda, es pot participar a l’Experiment de l’Aigua a través de la plataforma digitalEs tracta d’un joc de rol a través d’una pàgina web on s’interroga l’usuari de manera accessible i lúdica per descobrir la naturalesa líquida d’una persona. A mesura que respon la plataforma crea una nova espècie de planta, única al món, i aporta dades i elements de reflexió sobre l’impacte dels nostres hàbits quotidians en l’aigua.El resultat final es pot compartir i viralitzar des de la pròpia pàgina web i a través de les xarxes socials. La darrera pregunta del joc de rol, enllaça l’usuari amb la part analògica de l’Experiment de l’Aigua.D’altra banda, durant els dies, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, s’instal·larà a la Plaça de Sant Jaume (Carrer Sant Honorat, 3) una instal·lació artística interactiva.Aquesta instal.lació permetrà interactuar els participants amb l’element AIGUA de manera sensorial i directa a través d’un cervell líquid analògic que permetrà visualitzar la seva consciència sobre els conflictes al voltant de l’aigua.Les respostes donades pels participants es converteixen en una dosi de líquid de diferents colors (segons la resposta) que passa a través del “cervell” i desemboquen en probetes que configuraran un “gràfic de barres viu” amb els resultats de la interacció entre l’aigua i les persones.A través d’aquesta instal·lació (que s’ha desenvolupat en 3 idiomes: català, castellà i anglès) les persones que hi participin respondran una pregunta que el connectarà amb el seu vessant més emocional en relació amb l’aigua. La seva resposta activarà el funcionament de “cervell líquid” a través del contacte amb l’aigua.L’agència, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, organitza diverses activitats amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de l’aigua i de fer-ne un consum responsable. Per segon any consecutiu, s’ha convocat un concurs a través de la xarxa social Instagram on els ciutadans poden aportar les seves mirades de l’aigua publicant fotografies i vídeos amb l’etiquetai fent-se seguidors del perfil de l’ACA a l’esmentada xarxa social. Enguany també hi poden participar les escoles. En total s’han presentat prop de 800 imatges -entre fotos, vídeos i dibuixos- al concurs. Per a més informació d’aquest premi podeu consultar aquest enllaç Així mateix, ha desenvolupat altres iniciatives com l’Agenda de l’Aigua () com a espai de trobada per aglutinar totes les activitats i esdeveniments que s’organitzen al voltant de l’aigua a Catalunya.