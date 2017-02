Parc Régional de la Forêt Ouareau (Canadà), realitzada per l'investigador Aitor Ameztegui (CTFC i CREAF) durant la seva estada

Investigadors forestals de Catalunya i Canadà han treballat conjuntament durant els últims tres anys en el marc del projecte Newforests, que s'ha centrat en l'intercanvi internacional de coneixements. Abans d’acabar el projecte, els principals investigadors de les institucions participants es van reunir a Mont-real per explorar noves possibilitats per al futur.Durant els tres anys de durada del projecte Newforests, més de cinquanta investigadors han viatjat entre els dos continents per tal de continuar i enriquir les seves investigacions. Fruit d'aquest intercanvi, s’han desenvolupat diferents estratègies al voltant de la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la dinàmica dels boscos, i s'han publicat més de 30 articles en revistes internacionals, a més de capítols de llibres i participació en tallers internacionals.A més, el projecte també ha servit per assentar les bases d'una plataforma d'investigació forestal internacional. Per poder-li donar continuïtat, es van reunir a Mont-real els investigadors principals de les institucions participants, el CTFC i el CREAF per la part catalana, i el Centre d'Estudis de la Forêt (CEF) quebequès.En aquesta trobada, els participants van mostrar disponibilitat a repetir aquest tipus de projectes i continuar la vinculació de l'estratègia d'investigació canadenca amb l'europea. En aquest sentit, Lluís Brotons, investigador del CSIC al CTFC i CREAF, ha volgut subratllarD'altra banda, Brotons també ha posat èmfasi en laEn la mateixa línia, Pierre Drapeau, codirector del CEF va destacar l'èxit del projecte en el desenvolupament d'una xarxa reeixida de col·laboració científica entre els investigadors de ciències forestals del Quebec i Catalunya. No obstant això, Drapeau explica que "la consolidació d'aquest tipus de col·laboració requerirà finançament destinat específicament a donar suport a les iniciatives internacionals com Newforests del Quebec i els organismes d'investigació canadencs". El CEF està disposat a treballar en aquesta direcció en els propers anys.Catalunya, amb centres com el CTFC i el CREAF, alberga gran part de la investigació forestal del país i representa un objectiu atractiu per a l'establiment d'aquest tipus de col·laboracions.En un context de canvi global, els boscos s'enfrontaran a noves pressions i condicions ambientals. La comparació i la integració d'enfocaments entre les diferents regions del món augmentarà les possibilitats d'anticipar els efectes del canvi global en els boscos del futur. També permetrà el desenvolupament d'enfocaments de gestió basats en la ciència que ajudaran a prendre decisions més intel·ligents i adequades pels reptes als quals s’enfronta la societat actualment.El resum final del projecte està disponible a https://ctfc.atavist.com/newforests