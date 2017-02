Aspecte de la riera de Sant Julià hores després de l'abocament on encara s’hi podia observar una certa terbolesa i escuma i la concentració de nitrats d'entre 10 i 25 mg/l. Foto: GdTer.

Aquest passat dilluns 6 de febrer el Grup de Defensa del Ter van rebre una trucada explicant que a la riera de Sant Julià tornaven a baixar-hi purins. S'hi van desplaçar i hi trobaren els mossos i els encarregats de la granja que estaven inspeccionant el terreny. En aquells moments la riera ja no baixava tenyida de purins i espuma, ja qud sembla ser que s’havia intentat netejar l’abocament amb cubes. Tot i això, el GDTER va fer un anàlisis in situ del contingut de nitrats a l’aigua i aquests encara estaven entre 10 i 25 mg/l, quan la quantitat normal a una riera és d’entre 0 i 10 mg/l. La riera de Sant Julià té un important valor ecològic i es troba dins un espai natural protegit.Els conservacionistes posen èmfasi en el fet que el primer abocament del passat 6 de setembre va ser molt greu, un delicte mediambiental, ja que va contaminar la riera i va provocar una gran mortaldat de tota la fauna que hi havia, i molt especialment del cranc de riu autòcton, una espècie que avui dia es troba molt amenaçada i en perill d’extinció. També, cal recordar que la macrogranja és del grup de Josep Ramisa, industrial del món porcí condemnat el 2010 per un gran abocament de purins a la riera Gavarresa d’Oristà, una sentencia que el GDTer va definir com ridícula per la gravetat dels fets.El primer abocament està essent investigat pels Mossos d’Esquadra i aquest segon passarà a formar part de la mateixa investigació. Davant la reiteració dels fets i de la importància que acabin sent jutjats i condemnats d’una manera exemplar, el Grup de Defensa del Ter ha decidit presentar un escrit a la Fiscalia perquè els inclogui com a part denunciant i poder seguir tot el procés judicial.El GDTer creu que si es demostra la gravetat dels fets cal anul·lar la llicència de la granja i desmantellar l’explotació. També demanen que el culpable d'aquests fets restableixi la qualitat ambiental de la riera i de tot l'entorn contaminat.Finalment, recorden que la comarca d'Osona pateix la pressió d'un excés de cabana porcina, fet que provoca la contaminació de les aigües i una pèrdua de qualitat de vida al nostre territori molt important. «Aquest és un greu problema que arrosseguem des de fa dècades i l'Administració no està posant les eines per revertir-lo i aconseguir posar fi a la contaminació i recuperar la qualitat de les aigües i el medi natural», hi afegeixen.