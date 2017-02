L'objectiu d'aquest Acord del Govern és crear la Taula d'impuls per a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya per facilitar l'actuació conjunta i la coordinació dels diferents actors implicats en l'autoconsum (administracions públiques, empreses i associacions professionals del sector fotovoltaic, distribuïdores i comercialitzadores d'electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors, fabricants i distribuïdors de bateries, etc.) amb la finalitat d'assolir una millor i més ràpida penetració de l'energia solar fotovoltaica a Catalunya -majoritàriament en sostres solars d'edificis o pèrgoles fotovoltaiques- per avançar cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana, malgrat les barreres tècniques, econòmiques i administratives que imposa normativa d'àmbit estatal actual.El 9 d'octubre de 2012 el Govern va aprovar el Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC), que recull les línies de la política energètica de la Generalitat de Catalunya. El Pla indica que, en termes energètics, s'ha d'assolir una reducció progressiva en valors absoluts del consum total de combustibles fòssils a Catalunya durant el període 2012-2020, com a transició cap a un objectiu de molt baix consum total de combustibles fòssils en l'horitzó 2050, tot adaptant-se a l'esgotament progressiu dels combustibles fòssils al món.Els objectius fixats pel PECAC s'han d'assolir, principalment, mitjançant polítiques d'estalvi i eficiència energètica i de diversificació energètica cap a les fonts d'energia renovables, tant en la generació d'energia elèctrica com en el consum d'energia final. L'Administració ha de garantir uns subministraments energètics segurs i de qualitat a uns preus adequats per no afectar negativament la competitivitat de la nostra economia i el benestar dels nostres ciutadans.La Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic s'emmarca en la política del Govern català vers un nou model energètic sostenible, democràtic, distribuït i equitatiu socialment, amb una aposta clara per l'energia neta i renovable i que elevi al màxim exponent l'eficiència energètica en totes les polítiques públiques, amb la necessitat de garantir el compromís del país amb la sostenibilitat, la innovació i la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans. Un compromís que requerirà un suport polític ampli i que el Govern està articulant mitjançant el Pacte nacional per la transició energètica.El Govern català aposta pel foment de l'autoconsum d'energia elèctrica pels beneficis que incorpora al sistema:· Aportació a la gestió de la demanda.· Laminatge de la corba de càrrega.· Reducció de pèrdues en el transport i la distribució.· Reducció de saturacions a les xarxes de distribució.· Contribució de l'energia solar fotovoltaica a la cobertura de la punta de demanda a l'estiu.· Reducció d'inversions a la xarxa de distribució.· Increment de l'aportació de les energies renovables al sistema sense cost econòmic regulat per a aquest.· Contribució a la reducció del preu marginalista del mercat elèctric.És per això que la Generalitat de Catalunya ha de donar a conèixer les possibilitats de l'autoconsum i facilitar-ne la implantació en el marc de les seves competències, però també mitjançant la coordinació dels diferents agents implicats.L'autoconsum fotovoltaic contribuirà significativament al desenvolupament del nou model energètic, en termes d'incrementar l'eficiència energètica i facilitar la integració d'energies renovables al sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants i de reduir la dependència tan gran que té Catalunya dels combustibles fòssils i de l'energia nuclear, alhora que contribuirà a la necessitat creixent d'emmagatzematge d'energia elèctrica renovable distribuïda pel territori.Per tots aquests motius es proposa la creació de la Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya, que agruparà els diferents actors implicats en l'autoconsum (administracions públiques, empreses i associacions professionals del sector, distribuïdores i comercialitzadores d'electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors, etc.) per tal d'actuar conjuntament i de forma coordinada amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més ràpida penetració d'aquesta modalitat de generació elèctrica, més distribuïda i amb una participació més activa dels consumidors.