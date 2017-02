Joandomènec Ros, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Portabell durant la presentació del TICCC. Foto: CADS.

Segons l'Informe, Catalunya experimentarà un augment de la temperatura de 0,8°C aquest decenni i de 1,4°C cap al 2050 (respecte a la mitjana del període 1971-2000), i una possible disminució de la precipitació. Alhora, el dia a dia podria veure's afectat amb l'agreujament dels efectes de la contaminació atmosfèrica.El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, van presidir aquest dilluns al migdia la presentació del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) a l’auditori del Palau de la Generalitat. També hi han intervingut el director del CADS, Arnau Queralt; el president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Joandomènec Ros; el director de l’Àrea de Recerca i coneixement de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jordi Portabella i el doctor Javier Martin Vide, coordinador científic de l’informe i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona.El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) té per objectiu analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya, tant des del punt de vista de les bases físiques com amb relació als diversos sistemes naturals i humans. Es tracta de presentar una diagnosi clara amb les accions clau de la mitigació i l’adaptació ben presents. El TICCC comporta l’ampliació i l’actualització dels objectius dels dos informes precedents sobre el canvi climàtic a Catalunya, del 2005 i del 2010, en un escenari global més complex i canviant. D’aquesta manera, Catalunya continua formant part del grup de regions europees capdavanter quant a l’elaboració d’avaluacions científiques periòdiques sobre el canvi climàtic.En aquest tercer report, s'hi observa que Catalunya no és aliena al canvi climàtic i els seus efectes. Les projeccions apunten a un augment de temperatura en els propers decennis i també a una lleugera disminució de la precipitació, que seria més marcada cap a mitjan segle, amb un increment de la probabilitat de pluges més intenses i un increment del nombre i la durada de les sequeres. La temperatura mitjana anual de l’aire s’ha incrementat en 0,23 °C per decenni per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2014. Aquesta xifra és lleugerament superior a la que es desprèn del que succeeix a escala global. Pel que fa a la mar catalana, s’escalfa a una velocitat de 0,3 °C per decenni i, alhora, el nivell de la mar augmenta gairebé en 4 cm per decenni, amb conseqüències importants per al litoral i els ecosistemes marins. Per tot aixè, es poden preveure conseqüències per a la salut de la població, la producció alimentària i el futur dels boscos catalans, entre altres.Segons recull el TICCC, Catalunya experimentarà un augment de la temperatura de 0,8°C aquest decenni i de 1,4°C cap al 2050 (respecte a la mitjana del període 1971-2000), i una possible disminució de la precipitació cap a mitjans del segle XXI.D’altra banda, tots els escenaris climàtics apunten a un augment de les temperatures extremes, les onades de calor, així com les nits tropicals (especialment al litoral i prelitoral), les nits i els dies càlids, i la durada de les ratxes seques. També hi ha evidència d’un augment de la torrencialitat i de la freqüència dels dies amb pluges molt intenses.Pel que fa als ecosistemes, aquests podrien veure superada la seva capacitat de resiliència i el seu funcionament i estructura, afectant la provisió dels serveis que ens ofereixen i que són essencials per al funcionament de l’economia i la societat catalanes.Alhora, el dia a dia dels catalans podria veure’s afectat amb l’agreujament dels efectes de la contaminació atmosfèrica a causa de l’augment de la temperatura, entre altres impactes. L’informe també posa de manifest importants impactes sobre el litoral (amb afectacions, entre altres, a l’activitat turística i les infraestructures portuàries i urbanes) i destaca com l’increment de la temperatura de l’aire, la reducció progressiva de la pluviometria, juntament amb un augment de la seva irregularitat, són elements preocupants que afecten directament el sistema agroalimentari català.El document constitueix un excel·lent referent pel que fa a la regionalització de les anàlisis i projeccions sobre l’escalfament global fetes a escala mundial i europea per institucions com el Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC) o l'Agència Europea del Medi Ambient. Catalunya va ser pionera en aquest esforç de regionalització amb l’impuls, l’any 2005, del Primer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (la segona edició del qual es va publicar l’any 2010).L’objectiu del TICCC és analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya i mantenir el caràcter pioner amb què va néixer el 2005 pel que fa a l'intent de regionalització de les anàlisis i projeccions fetes a escala mundial i europea per institucions com l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de les Nacions Unides o l'Agència Europea del Medi Ambient.El TICCC no s’hauria pogut enllestir sense la labor d’un equip de coordinació i direcció que ha treballat amb els nivells d’exigència més alts, els membres del qual pertanyen a l’Administració catalana: el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), les persones de l’equip tècnic del qual, guiades pel director, Arnau Queralt, han portat a terme una tasca ad hoc impagable; l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i el Servei Meteorològic de Catalunya. Amb altres mitjans necessaris, també han contribuït a la publicació i a la difusió del TICCC forces econòmiques compromeses en el desenvolupament i la millora social i ambiental.El TICCC està integrat per 24 capítols, distribuïts en 4 parts, seguits d’un epíleg jurídic on s’analitza els resultats de les negociacions internacionals sobre canvi climàtic, des de Kyoto a la COP21 de París, així com el Projecte de llei de canvi climàtic que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.Podeu consultar l'informe complet a través d'aquest enllaç