Es tracta de la protesta més ambiciosa mai organitzada per Unió de Pagesos, aprofitant un moment que considera "clau i oportú". D'una banda, davant la definició d'un "model de nou país" que respecti i valori l'activitat agrària, però també, amb efectes més immediats, per evitar noves "retallades" als pressupostos de la Generalitat.



A més, s'ha volgut denunciar des del sector la retallada de la renda agrària catalana, que acumula una davallada del 39%, en termes constants entre el 2001 i el 2015. La gestió dels espais naturals protegits i de la fauna salvatge és un altre dels aspectes que preocupa el sector tal com s'ha fet constar en el manifest, llegit per l'històric dirigent d'UP, Pep Riera.



L'acte també ha comptat, entre altres amb la intervenció de l'alcaldessa Ada Colau que ha volgut donar la benvinguda a la ciutat als manifestants. També han tingut el suport de sindicats com CCOO, Unió de Pagesos i l'USOC entre altres entitats socials.

Desenes de tractors continuen creuant Barcelona per culminar la #MarxaPagesa per la Dignitat d'@uniopagesos https://t.co/gb57qkeY1w pic.twitter.com/pgPdvLNic2 — NacióDigital (@naciodigital) 28 de gener de 2017

La forta nevada que va començar a caure aquest dimecres i que va continuar dijous va impedir la sortida dels tractors de la Cerdanya i el Ripollès. Els pagesos d'aquestes dues comarques s'han traslladat aquest dissabte a Barcelona amb autocars. La Marxa Pagesa per la Dignitat ha superat totes les expectatives. Més de 500 tractors s'han plantat aquest dissabte al matí a Barcelona en una mobilització sense precedents d'Unió de Pagesos. La iniciativa, que va començar dijous en una quinzena de punts del país, ha culminat avui amb un gran acte a l'avinguda Maria Cristina de la capital catalana. La "marea verda" pretenia reclamar "dignitat" per al sector i mesures per un reequilibri territorial real.Es tracta de la protesta més ambiciosa mai organitzada per Unió de Pagesos, aprofitant un moment que considera "clau i oportú". D'una banda, davant la definició d'un "model de nou país" que respecti i valori l'activitat agrària, però també, amb efectes més immediats, per evitar noves "retallades" als pressupostos de la Generalitat.A més, s'ha volgut denunciar des del sector la retallada de la renda agrària catalana, que acumula una davallada del 39%, en termes constants entre el 2001 i el 2015. La gestió dels espais naturals protegits i de la fauna salvatge és un altre dels aspectes que preocupa el sector tal com s'ha fet constar en el manifest, llegit per l'històric dirigent d'UP, Pep Riera.L'acte també ha comptat, entre altres amb la intervenció de l'alcaldessa Ada Colau que ha volgut donar la benvinguda a la ciutat als manifestants. També han tingut el suport de sindicats com CCOO, Unió de Pagesos i l'USOC entre altres entitats socials.La forta nevada que va començar a caure aquest dimecres i que va continuar dijous va impedir la sortida dels tractors de la Cerdanya i el Ripollès. Els pagesos d'aquestes dues comarques s'han traslladat aquest dissabte a Barcelona amb autocars.

La Marxa Pagesa per la Dignitat ha omplert l'avinguda Maria Cristina. Foto: Adrià Costa

La Marxa Pagesa per la Dignitat ha acabat a Barcelona. Foto: Adrià Costa

La sortida de la ruta de les Terres de l'Ebre ha concentrat 41 tractors. Foto: Sofia Cabanes



[galeriadefotos]2900[/galeriadefotos]

L'esdeveniment es divideix en quatre rutes que cobreixen tots els flancs del país. La primera via programada era la Plana i Muntanya de Lleida i Anoia, que havia de sortir des de Bellver de Cerdanya. Finalment només van sortir set tractors de la Seu d'Urgell. Durant el seu recorregut van incorporant els tractors que s'afegien a la marxa des de les altres sortides previstes, com ara Lleida, Tremp, o Oliana. Artesa de Segre i Bellpuig i Cervera, on van fer nit. L'endemà van seguir la ruta incorporant tractors de Calaf, Jorba, Igualada i Martorell, i tots plegats van fer escala i nit a Molins de Rei.La ruta Ebre i Camp de Tarragona va arrencar a Tortosa, i s'hi van anar incorporant tractors d'Amposta, Deltebre, l'Aldea, el Perelló, Gandesa o Mora la Nova, entre d'altres. Tots junts van arribar a Tarragona i es van adreçar al Morell, on van fet nit. Ahir van continuar la ruta i van sumar tractors de Barberà de la Conca, Valls, la Bisbal o Vilafranca del Penedès, i tots plegats es van ajuntar a Molins de Reis.La ruta Comarques de Girona i Maresme va sortir de Figueres (la de Sant Joan de les Abadesses es va cancel·lar). La ruta va fer una parada a Medinyà, on va sumar els tractors provinents d'Ullà. La columna va fer nit a Vidreres i el divendres van continuar per Tordera, Mataró i Badalona, on tornaran a fer nit.Finalment, la ruta Catalunya Central i Vallesos no va sortir aquest dijous, sinó el divendres. Va sortir de punts com Berga, Solsona, Vic (on els tractors van entrar a la plaça de Vic) o Manresa, i van fer la nit a Santa Perpètua de Mogoda abans de dirigir-se a Barcelona juntament amb tractors provinents del Vallès.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5o51e2mbW5g[/youtube]