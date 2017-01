Aigua ACN / Aguaita.cat | Actualitzat el 25/01/2017 a les 10:32h

Flix identifica cinc nous possibles punts contaminats per Ercros

L'Ajuntament ha elaborat un informe que aquest dilluns remetran a l'Agència de Residus de Catalunya

Flix ha identificat cinc nous possibles punts contaminats per Ercros al municipi que se sumarien als dels terrenys industrials de l'empresa. L'Ajuntament ha elaborat un informe que conté cinc possibles localitzacions de punts contaminats, identificats amb coordenades a partir dels indicis que han fet arribar al consistori diversos extreballadors d'Ercros. L'informe municipal va passar per la junta de govern divendres i este dilluns es farà arribar a l'Agència de Residus de Catalunya (ACR), que serà qui encarregarà una analítica de les terres per comprovar si estan contaminades.



L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha explicat que l'informe simplement conté punts on hi ha indicis que poden estar contaminats i que per això cal ser "molt curosos" abans no es confirme, perquè fins ara no s'ha fet cap analítica. Per dijous, hi ha prevista una reunió amb la comissió d'experts en la qual este assumpte serà un dels punts a tractar. Per això el consistori ha treballat per "complir terminis" i fer-ho arribar a l'Agència de Residus, segons Mur.



Sobre l'auditoria que ha d'esclarir quants residus contaminats queden al fons de l'embassament de Flix, que en principi hauria de fer-se pública abans del 31 de gener, Mur ha explicat que manté el compromís amb Acuamed però que fins al dia d'avui no ha rebut més notícies i que continua a l'espera. D'altra banda, l'alcalde de Flix ha insistit que, a banda d'Acuamed, està pendent una reunió amb la secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual "encara no hi ha data" tot i la "urgència" en tractar el tema.