Anna Ycobalzeta fent la lectura del manifest contra l'asfaltatge i l'especulació al Montseny Foto: Jordi Purtí

Un centenar de persones s'han manifestat aquest matí a la rotonda de la carretera BV-5114 de Campins contra "l'asfaltatge i l'especulació" de la carretera de les Illes a Sant Marçal al Montseny en el que ha estat la III Marxa en defensa del territori, impulsada per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny juntament amb altres entitats polítiques, ecologistes i medi ambientals de Catalunya.La marxa, oberta amb una pancarta sota el lema "El Montseny no té preu defesem-lo, ha sortit de Sant Celoni i ha recorregut els quatre quilòmetres de la BV-5114 que separen aquest municipi fins la rotonda de Campins, cosa que hi ha hagut moments de retencions de vehicles. La protesta arriba poques setmanes després que la Ponència ambiental de Territori i Sostenibilitat emetés una resolució donant el vistiplau condicionat a la incorporació de mesures addicionals encaminades a restringir el paviment en aquells trams on sigui estrictament necessari, limitar l'amplada de la pista, i gestionar el possible increment de la freqüentació a l'entorn natural, en coherència amb allò que preveu l'estudi d'impacte ambiental.Tot i així la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i les altres organitzacions que han donat suport a la manifestació s'hi oposen perquè consideren que no hi ha arguments que justifiquin la necessitat objectiva de fer aquesta carretera. També perquè consideren la seva construcció, basada en l'objectiu d'unir les carreteres BV-5301 i BV-5114 a una maniobra especulativa i perquè cal un estudi de mobilitat que demostri la necessitat de desplaçar-se habitualment per aquest camí.Altres raons expressades pels defensors de l'estat actual del camí de les Illes és que la carrtera passaria per una zona de reserva natural, teòricament, la de nivell més alt de protecció del Parc Natural del Montseny i comportaria una hiperfreqüentació d'un dels indrets amb més biodiversitat del Montseny.Carles Lumeras, president de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha explicat a BaixMontseny.info que "la protecció dels espais naturals és un tema de país i ultrapassa els límits de l'autonomia municipal. Per això cal conservar l'espai per les generacions futures i no per l'especulació econòmica d'uns pocs".La III Marxa en defensa del territori ha acabat a mb la lectura d'un manifest a càrrec d'Anna Ycobalzeta --coneguda per la seva interpretació del paper de la mare de l'Ivan a la sèrie Merlí de TV3--, mitjançant el qual s'ha criticat amb duresa el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i s'ha avisat que s'ha tornat a la casella de sortida, malgrat les accions reivindicatives que s'estan fent des de l'any 2008, i que aquesta la primera de tot un seguit d'accions que hi hauran en el futur immediat.