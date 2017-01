El complex atòmic d'Ascó, a tocar de l'Ebre. Foto: Joan Busquets.

El Col·lectiu 2020 Lliure de Nuclears adverteix en un comunicat fet públic recentment que caldrà «una àmplia mobilització ciutadana (forces polítiques, sindicats crítics, entitats de protecció mediambiental i tot el teixit associatiu) per impedir l'allargament del funcionament dels reactors fins als 60 anys».El passat 30 de novembre, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va donar suport oficial a les maniobres, desenvolupades al llarg de 2016, per imposar els 60 anys de funcionament de les centrals atòmiques per la via dels fets consumats. Es pot comprovar en dos dels apartats de l'Acta de la reunió.— En el punt 5.2, i sota un títol aparentment neutre, «Guia de seguretat del CSN GS - 1.10 (actualització de la revisió 1) sobre Revisions periòdiques de la seguretat de les centrals nuclears. Esborrany 1 (NOR / 15-004)» es va aprovar, per majoria de quatre vots favorables i una abstenció, desvincular la renovació de les llicències d'explotació de les centrals de les revisions periòdiques de seguretat. És a dir, un organisme que se suposa de control i es defineix com a tècnic, assumeix una reivindicació de les empreses elèctriques a les quals, teòricament, havia de controlar —com es denuncia en els vots particulars de l'Acta.Si, fins ara, la renovació del permís de funcionament d'una central depenia d'un informe tècnic «preceptiu i vinculant» del CSN, previ a la decisió del Govern, a partir d'ara el Govern pot atorgar la renovació de les llicències d'explotació quan les sol·licitin ENEL-ENDESA, IBERDROLA o GAS NATURAL- FENOSA, al marge del que diguin els inspectors del CSN sobre l'estat dels reactors. En tractar directament amb el govern, les empreses poden sol·licitar, a més, renovacions fins a arribar als 60 anys de funcionament, com ja ha succeït en el cas de la nuclear de Garoña.— El punt 14.2 de l'Acta tracta d'una proposta de la consellera Cristina Narbona, que només s'especifica en l'Annex. Es demanava la creació d'una Comissió, externa al CSN i amb participació d'experts estatals i d'arreu, per debatre el funcionament a llarg termini (60 anys) dels reactors atòmics. La proposta va ser contestada per tots els altres consellers. L'Acta no n'especifica el rebuig, tot i que l'aclariment de vot d'un altre conseller a l'Annex de l'Acta ho implica.Resulta molt cridanera la declaració, consignada en acta, del conseller Dies que, per desqualificar la proposta, exposa que: «La proposta de la consellera Sra. Narbona és similar a la proposta que ahir, a la reunió del Comitè Assessor, van realitzar els representants d'Ecologistes en Acció i de Greenpeace». Les implicacions d'aquesta afirmació són considerables. La declaració va anar seguida de l'habitual negació que el CSN fa de la «política energètica».El significat d'aquests dos acords és clar: s'ha decidit prescindir de qualsevol formalisme a l'hora de concedir permisos a les elèctriques perquè les centrals atòmiques funcionin durant 60 anys. Fins i tot d'una cosa tan simple com la creació d'una Comissió de Debat, quelcom que, tenint en compte la realitat de l'actual Consell Assessor del CSN, podia esdevenir una simple operació de maquillatge de decisions ja preses.En resum, el CSN assumeix una reivindicació de la indústria nuclear, allibera encara més a aquesta indústria de l'organisme que, oficialment, hauria de controlar-la i, amb l'excusa del caràcter tècnic, deixa la decisió d'allargar el funcionament dels reactors fins als 60 anys en mans d'empreses i govern. El suposat caràcter "tècnic" el CSN li permet adoptar sense problemes la demanda política de la indústria nuclear.Els acords del CSN són coherents amb diverses informacions aparegudes en els últims mesos sobre l'activitat de les companyies elèctriques:— La proposta de desvincular l'informe tècnic favorable a Garoña de la seva posada en funcionament real (el que deixaria en suspens el dilema dels últims quatre anys entre "Garoña tanca" o "Garoña continua"), es justificarien així altres permisos globals fins als 60 anys;— Les rondes de converses desenvolupades entre representants de la indústria nuclear i els grups polítics del Congrés sobre el futur de les centrals, del contingut de les quals— Les negociacions mantingudes entre els gestors de les centrals nuclears i el govern sobre l'allargament dels permisos, posades de manifest en les declaracions del màxim responsable de l'Associació Nuclear Ascó- Vandellòs , el 20 de desembre, així com per altres declaracions relacionades amb la construcció de magatzems de residus radioactius a les centrals amb capacitat declarada o potencial per a 60 anys de funcionament (casos d'Almaraz i Cofrents ).— La pressa per sol·licitar la renovació dels actuals permisos. Vandellòs II planteja sol·licitar la seva renovació durant l'estiu de 2017, amb tres anys d'antelació sobre la data prevista de juny del 2020.Els acords del CSN són netament polítics, l'allargament de les llicències obre el camí perquè qualsevol intent de no renovar el permís d'un reactor nuclear sigui motiu d'una demanda de lucre cessant per part de les empreses elèctriques. Així, el necessari tancament d'uns reactors amb avaries continuades i emissions radioactives creixents, es podria convertir per a ENEL-ENDESA, IBERDROLA i GAS Natural-FENOSA en un suculent negoci,La decisió del CSN també és coherent amb el contingut de la compareixença del seu president a la Comissió d'Energia, Indústria i Turisme del Congrés, el passat 19 d'octubre, i la seva actitud de menyspreu cap als representants de la sobirania popular, davant els quals, teòricament, havia de «retre comptes».La situació actual, i la que es presenta en perspectiva el 2017, supera les capacitats de resposta tradicionals del moviment de resistència a l'energia nuclear. És necessària una àmplia mobilització ciutadana (forces polítiques, sindicats crítics, entitats de protecció mediambiental i tot el teixit associatiu) per impedir que l'allargament del funcionament dels reactors fins als 60 anys, cosa que té greus repercussions en la salut i la seguretat de la població, sigui decidit en reunions tancades d'empresaris elèctrics, tècnics favorables i polítics afins.