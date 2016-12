Els 10 trams amb més risc d’accident a Catalunya (2013-2015). Foto: RACC

El tram de la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental) –conegut com la carretera de l'Arrabassada- és el de més risc d'accident de Catalunya, segons l'estudi EuroRAP que ha presentat el RACC aquest dimarts.La segueixen el tram de la BV-5001 entre l'accés nord de la B-20 i Martorelles (el Vallès Oriental) i el de la B-502 de Vilassar de Mar a Argentona (el Maresme), que en l'estudi anterior encapçalava l'índex de carreteres amb més risc d'accident. Pel que fa als trams amb més concentració d'accidents de Catalunya, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès n'és el primer.L'estudi també posa de manifest que les motos o ciclomotors estan involucrats en més del 40% dels accidents en carretera, tot i que representen menys del 5% del parc de vehicles.Per obtenir aquests resultats, només s’ha tingut en compte els trams que tenen una IMD (quantitat de vehicles que circulen cada dia per un tram) superior a 5.000 vehicles/dia; aquells trams on almenys hi ha hagut un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys i els que la seva longitud és superior a 5 km.D’aquest filtratge s'obté una selecció de 213 trams (3.313 km), on té lloc el 79,3 % de la mobilitat total i el 55% dels accidents mortals i greus en carretera de tot Catalunya. D'acord amb l'estudi aquests són els 10 trams amb més risc d’accident a Catalunya: