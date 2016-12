COMENTARIS

14 1 Em dono de baixa

Anònim, 07/12/2016 a les 13:42 25 anys de afiliació a unió de pagesos i ara em dono de baixa per una actitud nefasta de la persecució contre la fauna arreu d Europa es busca la convivència i reintroducció d espècies q els humans hem fet extingir i com un nou element d equilibri i dinamització de les zones rurals , vosaltres en voleu fer el revés en comptes d apretar per tal de fomentar als ajuts de l'-

L'administració dels atacs de la fauna als animals domèstics voleu q la gran sort de tornar a tenir alguns individus de llops i ossos tornin a desaparèixer. Patètic .

9 3 Hipòcrites

Guillem d'Oló, 07/12/2016 a les 14:25 Per contra, molts pagesos tenen gossos lligats les 24 hores del dia, sotmesos a vexacions constants, mal nodrits, etc., i no passa res. Igualment passa amb molts dels cans dels que es diuen caçadors, que són amuntegats en indrets inòspits. I tota aquesta gossada, a més es passa el dia lladrant i bordant i emprenyant tot els veïnats. Tant de bo hi hagués prou óssos i llops i se'ls cruspissin tots.

13 1 S'equivoquen d'enemics senyors ramaders

Anònim, 07/12/2016 a les 15:29 S'equivoquen d'enemics senyors, i molt. Cal exigir ajuts i mesures compensatòries. Exigeixin als polítics assegurances i ajuts per la protecció dels ramats, però demanar que a la natura no hi hagi llops ni óssos és una aberració. Aquests són els predadors naturals que haurien de controlar als cérvols i cabirols que tampoc no volen. Han d'aprendre a conviure amb la natura. I si no els agrada la natura, busquin una altre feina. S'han de cercar solucions que no acabin d'eliminar la poca natura que queda. Si la volen eliminar senyors, s'enfrentaran a la població que si que vol conservar-la i protegir-la. No els aconsello provocar l'ànim dels seus propis clients. La majoria entendrà que cal conviure i no pas destruir la natura. Ara no em titllin d'ecologista de ciutat com solen fer. M'agrada la natura viva, no un paisatge esterilitzat com volen vostès. I tinc tot el dret del món.



1 1 Regulació i equilibri

Batiste, 08/12/2016 a les 00:08 Incrementar poblacio llop i os per sobre de nivells sostenibles és una irresponsabilitat propia d'una clase dirigent amb visió miop de la conservació que no enten la importancia ecològica de mantenir l'activitat agropecuaria a les zones rurals de muntanya. Cal afavorir la presencia de persones habitants al Pirineu i mantenir nivells sostenibles de fauna autòctona que permeten relació harmònica entre activitats humanes i conservació del valors naturals, de manera sostenible en termes ambientals, econòmics i socials. Per això cal regulació i entesa territorial.

5 0 Sóc ramadera i estic a favor de la reintroduccio de l'Os

Anònim, 08/12/2016 a les 00:50 Sóc ramadera i pateixo a diari els danys que fan els senglars als camps on hi pasturen els meus cavalls, cada dia em malmeten les bales de flor de civada entren a l'hort i se'ns ho mengen tot!

Els caçadors a mes de alimentar amb blat de moro els senglars avans de la caçera perque estiguin acostumats a baixar als prats i estar "a tiro" no donen l'abast!

Els he demanat molts cops que facin batudes a prop de casa... I estem tranquils una semana, després hi tornen...

Sempre he estat a favor de l'equilibri que els grans depredadors com l'os o el llop aporten a la Natura. Nomes ELLS serán capaços de controlar del tot la plaga de senglars i els excedents de cabirols o cérvols. Esta clar que els caçadors no poden amb tot aquesta plaga.

Me'n cuidaré prou que no ataquin el meu ramat i ha solucions i ho sabeu!

He viscut al Pirineu i sé que el llamp i els gossos asilvestrats o inclus els allaus, provoquen mes morts de bestiar que no pas provoquen els ossos o els llops.