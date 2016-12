Manuel Busquet Arrufat, Josep Rius Prat, Josep-Maria Vila d’Abadal, Eduard de Ribot Porta , i Ramon Bosch Balcells són els membres de la candidatura CFC-BOSCAT. Foto: CFC.

Aquest dijous 1 de desembre ha començat oficialment la campanya per a les eleccions al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal (CPF), que es duran a terme el proper dissabte 17 de desembre i on es presenta la candidatura de coalició formada pel Consorci Forestal de Catalunya i BOSCAT , amb el suport d'Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).Aquesta llista unitària de les organitzacions capdavanteres en la defensa del sector està encapçalada pel silvicultor i propietari forestal Josep Maria Vila d'Adabal i Serra (Osona-Ripollès), en representació del CFC i BOSCAT, acompanyat per Manuel Busquet Arrufat (Moianès) - BOSCAT, Josep Rius Prat (Bages) – Unió de Pagesos, Eduard de Ribot Porta (la Selva) – JARC-CFC, i Ramon Bosch Balcells (Anoia) – BOSCAT-CFC. Així mateix, també els segueixen 5 suplents: Josep Maria Saurí (Vallès Oriental), Antoni Vendrell (La Conca de Barberà), David Coll (Alt Empordà), Albert Vidal (Alt Urgell) i Josep Maria Cabanas (Bages).Durant els 15 dies de la campanya electoral la candidatura realitzarà fins a 17 actes territorials per donar a conèixer arreu del país les principals iniciatives i projectes que es volen impulsar des de les 5 places de representació del sector forestal privat que estan en joc en el si d'aquest òrgan públic.Entre els principals objectius que es marca la coalició, que porta per lema «Futur per al bosc!», s'hi troba poder disposar d’una administració única, al costat del propietari i que doni suport a la gestió, millora i aprofitament dels boscos catalans, superar la situació d’asfíxia econòmica a la qual tradicionalment s’ha sotmès la política forestal i incorporar el bosc i el propietari-silvicultor com a protagonista de les polítiques que han de donar resposta als reptes d’avui: bioeconomia, desenvolupament rural, canvi climàtic, prevenció d’incendis, conservació del patrimoni natural i regulació de l’ús social. A banda dels diferents actes comarcals que es realitzaran, la campanya comptarà amb dos actes principals, un de central a Vic, el dissabte 10 de desembre a les 10h, que inclourà un esmorzar per a tots els assistents, així com diverses demostracions de treballs forestals, i un de final al Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), que clourà la campanya el dijous 15 de desembre a les 18h. Per tal de seguir l'actualitat de la campanya s'ha posat en marxa el lloc web www.futurperalbosc.cat, alhora que també es pot seguir l'etiqueta #futurperalbosc a les xarxes socials de Facebook i Twitter.Durant la presentació de la candidatura, que va tenir lloc a principis de novembre, Josep Maria Vila d'Abadal va manifestar que «és molt destacable que el Consorci Forestal de Catalunya, BOSCAT, Unió de Pagesos i JARC ens presentem de forma conjunta, perquè això vol dir que el nostre sector s'uneix per a un projecte propi dins del món forestal». «Ens coordinem per buscar un nou horitzó per al sector i sobretot per donar-li vida» va seguir el número 1 de la llista, que es presenta per al càrrec de vicepresident primer. Josep Maria Vila d'Adabal va afirmar que «fa molts anys que lluitem pel mateix: bàsicament per un espai propi i per un reconeixement a la nostra feina», alhora que va considerar que «som necessaris i imprescindibles pel futur dels boscos de Catalunya». Ho va justificar assegurant que «si no hi ha silvicultors i propietaris forestals que cuidin i els boscos, el paisatge es modificarà i perillarà la seva existència».Així mateix, Vila d'Abadal va indicar que «el Centre de la Propietat Forestal ha de buscar solucions als conflictes urbans i món rural, arribant junts a un pacte per a l'ús social del bosc». Finalment, va fer una crida a la participació per tal que els silvicultors amb pla tècnic de gestió i que treballen de manera sostenible i certificada en les seves finques vagin a votar el dissabte 17 de desembre. «Cal que diguem el que volem i com ho volem: això és essencial», va reblar el candidat.