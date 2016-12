La factoria d'Ercros a Flix. Foto: ACN.

Cardona i Flix se senten sols en la lluita perquè Ercros no marxi sense assumir els costos ambientals que ha generat la seva explotació. Així ho ha explicat l'alcalde de Flix, Marc Mur, qui també ha criticat "la passivitat" de la Generalitat per fer front a aquesta situació. Els alcaldes dels dos municipis han tornat a escenificar –tal com ja van fer el passat mes de juliol- que fan front comú i han reclamat al Govern que sigui "ferm" i exigeixi a Ercros que no marxi sense assumir els seus costos ambientals. Els alcaldes argumenten que ho requereix la urgència social a Flix i Cardona, però també suposaria una demostració que el Govern creu en el "reequilibri territorial". El tancament d'Ercros a Cardona suposaria la pèrdua de 35 llocs de treball directes i més d'una desena d'indirectes, mentre que a Flix el tancament pot afectar entre 150 i 180 persones.Els alcaldes de Cardona i Flix han tornat a escenificar un cop més que estan junts en la lluita per aconseguir que l'empresa Ercros no marxi dels seus municipis sense fer-se càrrec dels costos ambientals que ha generat la seva explotació. Els dos alcaldes han reclamat a la Generalitat que sigui "ferma" i que exigeixi a l'empresa que assumeixi aquests costos ambientals.L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha explicat que la Generalitat ja ha reclamat a Ercros el pla de restauració que tenia pendent revisar des del 2011. En aquest pla s'ha d'incloure la manera com Ercros hauria d'eliminar les 4,5 milions de tones de runam salí que encara queden a la població en cas que cessés l'activitat.Estruch té clar que la única via possible passa per l'eliminació del runam a partir de la comercialització, ja que és la forma "més econòmica i rendible", però tem que el Govern accepti la revegetació de la zona com a solució, ja que considera que seria molt més cara que la comercialització i, a més, no solucionaria la pèrdua dels llocs de treball.L'alcalde ha avançat que el proper pas serà una reunió entre els representants locals, els treballadors, la Generalitat i Ercros per conèixer què necessita l'empresa per mantenir la seva activitat al municipi bagenc. El batlle ha recordat que la planta d'Ercros a Cardona ocupa 35 empleats directes i més d'una desena d'indirectes.De la seva banda, l'alcalde de Flix, Marc Mur, ha lamentat que els dos municipis se senten sols en la lluita contra una gran empresa. En aquest cas, Ercros sí que ha comunicat la seva decisió d'abandonar el municipi a finals del 2017 i, segons ha dit, encara queda pendent saber què passarà amb la zona afectada, que ocupa 40 hectàrees i bona part d'elles estan contaminades. "Estem parlant del punt més contaminat del sud d'Europa", ha recordat.Mur ha reclamat a la Generalitat "que sigui molt més exigent" amb Ercros i "bel·ligerant" amb qui ha contaminat. Així doncs, ha lamentat que la Generalitat no entengui que, un cop marxi Ercros, "a Flix s'hi ha de continuar vivint i treballant, i no ens podem permetre que ens quedi un abocador industrial a l'aire lliure ocupant 40 hectàrees".Precisament, l'alcalde té previst reunir-se aquesta tarda amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la secretària de Medi Ambient i el director de l'Agència de Residus per tractar aquest problema. "Exigim un calendari de com Ercros tractarà aquests sòls contaminats", ha afegit.