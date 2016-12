La Fira de Barcelona ha acollit, del 15 al 17 de novembre, la primera edició iWater , el saló internacional del cicle integral de l'aigua. L'esdeveniment ha congregat prop de 5.000 professionals del sector de l'aigua, superant les expectatives d'assistència. iWater ha comptat amb la presència de 127 empreses i entitats dels sectors, procedents de 10 països diferents.Durant tres dies, representants dels diferents àmbits del sector han debatut per assentar una gestió sostenible d'aigua. Algunes de les principals conclusions han estat la necessitat de fer un ús més eficient de l'agricultura i la indústria, de proveir eines a les ciutats per afrontar el canvi climàtic i de promoure l'ús de l'aigua reutilitzada per assegurar la disponibilitat dels recursos per a les generacions futures.Segons el president del comitè organitzador d'iWater, Ángler Simón "iWater ja estat un èxit com a punt de trobada entre els professionals del sector, on s'ha compartit coneixement i innovació tecnològica per donar resposta als reptes que planteja l'aigua". "L'aigua és un dels elements clau en el futur del planeta", ha afegit Ángel Simón.Per la seva banda, Tomas Michel, coordinador científic del saló, ha afirmat: "Hem de felicitar-nos perquè hagin coincidit en un mateix saló els principals actors del sector de l'aigua, incloent els operadors, l'administració i les associacions". A més, ha destacat la qualitat dels ponents: "Hem comptat amb la visió d'experts de renom internacional quan han aportat llum sobre el futur de la gestió de l'aigua".Una altra de les activitats centrals ha estat el Fòrum iWater que ha reunit 80 experts nacionals i internacionals per debatre les bases per a una gestió sostenible de l'aigua en un total de 33 sessions i sis taules rodones. Entre d'altres, han participat com a ponents el científic nord-americà i cofundador del Pacific Institute d'Oakland (Califòrnia), Peter Gleick; la presidenta de l'Institut Mediterrani de l'Aigua, Milagros Couchoud; l'exministre d'agricultura i catedràtic universitari, Jaime Lamo de Espinosa; la directora general d'OFWAT, organisme regulador de l'aigua al Regne Unit i Gal·les, Cathryn Ross; el director de Medi Ambient de l'OCDE, Xavier Leflaive, i el director adjunt de la CAF (Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina), Gonzalo de Castro.En les diferents sessions es va parlar de la resiliència, especialment en les ciutats, per fer front als efectes del canvi climàtic com la desertificació, la sequera o les inundacions; de governança inclusiva per estructurar models de gestió eficaços i integradors; i de finançament per trobar alternatives d'inversió que permetin renovar i modernitzar les infraestructures. També es va reclamar la necessitat d'instaurar a Espanya un regulador únic i independent per fixar les regles, tarifes i estàndards, així com per moderar les relacions entre operadors i l'Administració. Així mateix, la reutilització de l'aigua per a consum humà es va erigir com una alternativa de futur.Després de l'èxit de la primera edició, l'organització s'emplaça a celebrar una nova edició el 2018, que permeti seguir avançant cap a una gestió més sostenible de l'aigua.