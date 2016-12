El cos dels dos gossos assassinats.

Des de fa dies, les xarxes socials relacionades amb Berga s'han omplert de fotografies i missatges d'indignació per l'assassinat de dos gossos suposadament perduts a Berga. Segons aquestes informacions, els animals havien desaparegut anant a buscar bolets, i no s'havien pogut localitzar fins dies després, quan els cossos van ser trobats amb símptomes d'haver mort violentament. El cas, però, és que aquests gossos no es van perdre pel Berguedà, sinó al Bages, concretament al terme municipal de Sallent, segons han informat els Agents Rurals aEls dos animals es van trobar en una bassa d'aigua amb símptomes d'ofegament, amb les potes lligades perquè no poguessin sortir. Eren un pastor belga marronós de 20 quilos i amb un collaret vermell, i un pastor alemany gris i blanc d'uns 20 quilos més i amb un collaret marró. En cap dels dos casos, el gos estava identificat a través de xip.Davant d'aquesta situació de maltractament animal, els Agents Rurals han demanat la "col·laboració ciutadana" perquè això no torni a succeir, i han iniciat una investigació per esclarir els fets i, a ser possible, arribar a la persona que ho va fer.La imatge dels dos animals morts, però, ha creat un fort impacte a les comarques del Bages i del Berguedà, sobretot a través de les xarxes socials, en què diverses persones han criticat i lamentat el maltractament animal, demanant justícia per als gossos, i conseqüències per a les persones que ho han fet.