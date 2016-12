Gijsbert Huijink, l'holandès resident a Banyoles que ha engegat Som Energia. Foto: Som Energia

Un holandès resident a Banyoles ha iniciat la seva particular croada contra el sistema energètic espanyol. Gijsbert Huijink, de 47 anys, és professor a la Universitat de Girona. Va arribar a Catalunya l'any 2005 amb la seva dona i es van comprar una casa a la capital del Pla de l'Estany. Connectar-la a la xarxa els sortia molt car i van decidir instal·lar plaques fotovoltaiques. Però els canvis legislatius del govern espanyol van encarir la producció d'energia a través de renovables i Huijink va decidir revelar-se contra el sistema creant la primera cooperativa energètica de l'Estat, Som Energia. El Mundo explica la història d'aquest banyolí adoptiu , que va posar en marxa l'empresa l'any 2010 amb l'ajuda d'alumnes, amics i familiars. El que va començar sent un petit projecte de rebel·lia personal s'ha convertit en una cooperativa amb més de 30.000 clients. Inicialment, subministraven energia a 150 llars, però ara aconsegueixen 200 nous contractes cada setmana. El 58% dels seus clients són a Catalunya, però també n'han captat a altres punts de l'Estat.Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre que produeix i comercialitza energia verda. El seu objectiu és revertir l'actual tendència a l'Estat i aconseguir que el 100% del sistema energètic espanyol acabi funcionant a partir de renovables. De moment, el volum d'energia que produeixen -la majoria, a la planta fotovoltaica d'Alcolea del Río (Sevilla)- representa un u per mil del total, però Huijink creu que si segueixen creixent poden acabar fent les pessigolles a les grans elèctriques espanyoles.