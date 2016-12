Suïssa no tancarà immediatament tres de les cinc centrals nuclears del país. Aquest diumenge, un 54% dels votants a un referèndum ha rebutjat la iniciativa popular que demanava avançar la clausura dels reactors posant un límit de 45 anys en la seva vida útil . Setze cantons han optat pel "no" mentre el "sí" només ha guanyat en quatre. La participació s'ha situat en un 45% El govern suís ja ha decidit tancar les centrals nuclears però sense posar-hi data. Ara, una iniciativa pretenia limitar a 45 anys la vida dels reactors. Si s'hagués aprovat, hagués suposat que el 2017 hagués calgut tancar tres de les cinc nuclears del país helvètic –Mehleberg, Beznau I i Beznau II-.Amb el resultat d'aquest diumenge, les cinc nuclears suïsses podran seguir funcionant mentre compleixen els criteris tècnics i de seguretat. Cal tenir en compte que tant govern com parlament suís s'havien manifestat pel "no" al referèndum.

Resultats del referèndum sobre l'energia nuclear a Suïssa, cantó a cantó