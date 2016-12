A les envistes de Nadal, a Catalunya hi ha altres fires que tenen el tió com a protagonista. Però la Fira del Tió de Solsona, que se celebrarà el 10 de desembre, se singularitza per promocionar l’autèntic tronc foradat, amb més tradició. Enguany, en la segona edició, per primera vegada se’n posaran a la venda. En total, se’n podran adquirir deu exemplars, procedents d’un bosc de la comarca, al mateix local de la plaça Major on hi haurà instal·lada una exposició de tions i pessebres.



Fa uns dies personal de l’organització de la fira va visitar el bosc de la finca Porredon, de Lladurs, per extreure’n tions amb la col·laboració desinteressada del propietari i d’una empresa local de treballs forestals. Són troncs d’alzines mortes que ja no serveixen per la venda de fusta i als quals es donarà una segona vida.

En el costumari nadalenc del Principat i Mallorca, la nit o bé el dia de Nadal la mainada fa cagar un tió amb una cavitat on s’entaforen torrons i llaminadures. La quitxalla, armada amb bastons, copeja el tronc, abrigat amb una flassada perquè no passi fred i alhora amagui tot allò que treu, mentre canta una cançó, de la qual hi ha nombroses variants. Amb tot, el tió foradat s’ha conservat principalment en zones de muntanya, ja que és difícil d’aconseguir. I és que s’ha d’haver buidat manualment i s’aconsella que sigui de roure o alzina, atès que el pi es podreix. A moltes cases, aquest element nadalenc ha passat de generació en generació.