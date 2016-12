Foto: CTFC

En el marc d'un projecte recolzat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundación Biodiversidad, per a la conservació de quiròpters amenaçats i gestió forestal, s'ha estudiat la localització de noves poblacions de nòctul gran, una espècie de ratpenat arborícola amenaçada i molt desconeguda. La finalitat de l'estudi és la millora del coneixement sobre l'estat de conservació de les seves poblacions als Pirineus (Catalunya, Aragó i Navarra) i els seus moviments migratoris, la selecció de refugis i l'elaboració de directrius per a la seva conservació i la gestió forestal.Durant els mesos d'estiu i de tardor, s'ha capturat el màxim nombre d'individus que ha estat possible a Navarra, Aragó, Catalunya i França. En total s'han capturat uns 50 exemplars.L'esforç ha estat gran i costós, però s'ha pogut constatar la presència de l'espècie al llarg del Pirineu, trobant nous nuclis de població i un mínim dues colònies de cria amb més de 7 femelles reproductores a Aragó. Als exemplars capturats se'ls ha col·locat anelles o xips per poder controlar els seus moviments.A alguns d'ells se'ls ha posat emissors per trobar mitjançant radioseguiment les cavitats d'arbre que utilitzen durant l'any. També s'ha recollit una mostra de pèl per a l'estudi d'isòtops. Això ajudarà a conèixer la procedència dels individus a gran escala, ja que són espècies migradores.Per potenciar les poblacions de quiròpters forestals, s'ha instal·lat caixes refugi en alguns rodals en les zones de Catalunya on s'ha trobat poblacions o individus, però on les cavitats naturals són escasses.També s'està realitzant un model de distribució potencial i un seguiment remot dels individus marcats amb transponters.L’any vinent, s'elaborarà un document tècnic per a especialistes en conservació de la biodiversitat, propietaris forestals i administracions competents en la conservació i seguiment dels ratpenats forestals estrictes i arborícoles.L'Àrea de Biodiversitat del CTFC coordina el projecte, i compta amb la col·laboració de molts socis i investigadors de Navarra, de SARGA, el Govern d'Aragó, del CSIC Doñana i del Grup d'estudi de Quiròpters de Midi-Pirenees a França. Els resultats són prometedors i es demanarà col·laboració al Ministeri per poder seguir fent més estudis d'aquesta i altres espècies amenaçades de quiròpters forestals en el futur.