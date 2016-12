Un moment de la celebració d'aquest primer Congrés a Tremp.

La preservació i recuperació de la transhumància i la ramaderia extensiva com a activitat econòmica, així com la dels camins transhumants tenen un paper fonamental en la gestió del territori i generen oportunitats de generació d'activitat econòmica. Aquesta ha estat la principal conclusió del I Congrés de la Transhumància de Catalunya que s'ha clos aquest 28 d'octubre a Tremp.“Amb aquest congrés hem volgut posar en valor la ramaderia extensiva i la transhumància”, ha afirmat Marc Riera, director de la Fundació del Món Rural, una de les entitats organitzadores de la trobada conjuntament amb l'Institut de Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran (IDAPA). Segons Riera, la jornada d'avui ha permès per posar en evidència que els sectors de l'ovi i el cabrum té les eines per poder ser competitiu però calen mesures de suport per valoritzar els productes que se'n deriven.

El congrés ha tingut dues cites anteriors, la primera a Lleida el 7 d'octubre en la qual es va parlar dels estudis sobre transhumància i ramaderia extensiva i la necessitat d'una legislació pròpia catalana per recuperar, preservar i catalogar els camins transhumants. En la segona, a Santa Margarida i Els Monjos es va parlar dels usos turístics dels d'aquesta xarxa pecuària com a eina de desenvolupament local. En l'actualitat a Catalunya s'estima que hi ha uns 20.000 km de camins ramaders dels quals només el 15% estan classificats.

El futur del sector transhumant

Avui a Tremp s'ha fet balanç de la situació del sector a Catalunya de la mà de Francesc Batalla, president de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum per poder plantejar des de les dades quin és i quin pot ser el futur del sector. Valentí Marco, subdirector general de Gestió i Control d'Ajuts Directes del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), ha analitzat les opcions que dóna la Política Agrària Comuna per a l'impuls i recuperació de la ramaderia extensiva i les pastures a Catalunya. Per la seva banda, Batis Otaegi, coordinador de l'Escola de Pastors d'Oñati i Vanesa Freixa, directora de l'Escola de Pastors de Catalunya, han parlat de la seva experiència a les escoles i del futur de la ramaderia extensiva.

La taula d'experiències ha repassat la contribució de la ramaderia extensiva en la prevenció del risc d'incendis cosa en la qual alguns veuen l'oportunitat per rellançar el sector. O exemples de com, fins i tot, un ramat d'ovelles pot ser una eina vàlida en la gestió de les vinyes. S'han explicat, a més, experiències de Galícia, del Pirineu i d'altres territoris de la conca mediterrània. Finalment, s'ha presentat l'experiència de les cinc edicions de l'activitat "Camí ramader del Lluçanès al Ripollès" com a iniciativa per impulsar el sector. La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, serà l'encarregada de fer la cloenda del Congrés aquesta tarda.

Un espai participatiu

El principal èxit del congrés ha estat poder establir criteris, línies de treball, espais de debat i prioritats per tal d'estimular la recuperació i garantir el manteniment d'aquest patrimoni natural i cultural. El congrés ha estat un espai participatiu i de debat entre representants del camp de la recerca científica i acadèmica, els usuaris que practiquen aquesta activitat, els promotors de nous usos d'aquestes infraestructures i la societat en general. La trobada també ha posat sobre la taula la necessitat de donar a conèixer a la societat el valor sociocultural i ambiental d'aquestes activitats i el seu interès com a instruments per afavorir l'equilibri territorial i la biodiversitat.

Riera ha mostrat la seva satisfacció pels resultats de la trobada i ha assenyalat que "seguirem des del grup de treball de transhumància, impulsat per la FMR i l'IDAPA, promovent iniciatives que dinamitzin el territori a partir de la transhumància i els seus camins i que posin en valor aquest patrimoni".

