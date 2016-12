Contaminacions Redacció | Actualitzat el 01/11/2016 a les 10:48h

La contaminació subterrània de Flix, un malson que no acaba

L'eurodiputat Francesc Gambús reclama a les institucions europees que exigeixin a Ercros la descontaminació dels terrenys, en què s'ha detectat mercuri en concentracions altíssimes

L'eurodiputat del grup EPP Francesc Gambús s'ha adreçat a les institucions europees per demanar que intervinguin per tal que l'empresa Ercros assumeixi la descontaminació dels terrenys afectats a Flix (Ribera d'Ebre).



Gambús ha elevat aquesta reclamació a la Comissió Europea perquè garanteixi el compliment de les resolucions ja adoptades com és el cas d'una que es va aprovar al Parlament europeu aquest mateix mes d'octubre. En aquesta resolució sobre la política de reindustrialització europea s'exigeix a les empreses que "descontaminin les plantes tancades, en un termini raonable, facilitant vies de recuperació per a les autoritats locals".



A través de diverses preguntes parlamentàries, l'eurodiputat ha assenyalat que "en mostres d'aqüífers subterranis" s'ha detectat concentracions de mercuri i altres contaminants que multipliquen per centenar o milers els límits que fixa la legislació vigent. Gambús reclama així a la Comissió Europea que estudiï el cas particular de la descontaminació de Flix per investigar si s'ha infringit la normativa ambiental de la Unió.