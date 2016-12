La millor forma de consumir el sèsam és cru i torrat.

Per als qui tenen el colesterol alt, el sèsam torrat és un condiment ideal. A més de ser molt agradable al paladar pel lleuger gust a nou que adquireix en torrar-se, el mateix torrat produeix que quedi lliure de colesterol. El sèsam torrat afavoreix i augmenta el flux menstrual i la lactació a les dones i, a més, és un lleuger excitant del sistema digestiu. Gràcies al seu suau sabor és ideal per incorporar a qualsevol tipus de plat, a l'amanida, les sopes o per a la preparació de salses com la tahina (mantega de sèsam).

Precisament, durant tardor, ens trobem immersos en plena rutina laboral. Per no decaure, el nostre cos necessita aliments amb un alt valor nutritiu. Biocop , amb seu a Llicà de Vall, firma de referència en la producció i comercialització d'aliments biològics, presenta la seva renovada gamma ded'agricultura biològica.El sèsam és un aliment i condiment ideal per a tots els plats. Biocop recorda que, malgrat la seva diminuta grandària, conté múltiples propietats nutricionals. Principalment, el sèsam destaca pel seu, ja que és un, que pot ajudar a protegir elEls experts aconsellen que la millor forma de consumir el sèsam és cru i torrat. Això es deu al fet que els àcids grassos s'alteren per l'efecte de la calor. A més, per facilitar l'absorció dels seus components, i així millorar la digestió, es recomana moldre les llavors que, fins i tot, fan molt més saborós l'aliment.Biocop produeix i comercialitza principalment productes d'alimentació envasada de cultiu biològic que no necessiten refrigeració, a més d'una línia de productes d'higiene personal i una altra de neteja de la llar. Des de les seves instal·lacions de Lliçà de Vall (Barcelona), Biocop comercialitza a tot l'Estat una gamma de productes bàsics d'alimentació amb marca pròpia i representa les principals firmes europees, amb més de 750 articles en el seu catàleg.