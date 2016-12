S'han cedit vehicles elèctrics a sis nous beneficiaris del programa 5.000 km Electric Experiences. Foto: Decomunicacio.com.

Bonificacions impositives a particulars i empreses, un salt endavant en els recursos formatius, un major impacte del campionat juvenil ElectroCat i la generació de noves experiències pilot de mobilitat sostenible són alguns dels nous reptes que afronta el projecte Vehicle Elèctric i Mobilitat Sostenible del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE) de Santa Perpètua de Mogoda, a la Riera de Caldes.Representants d'institucions, organismes i empreses participants i col·laboradores d'aquest programa, liderat pel consistori, en el marc de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC), es van trobar el 19 d'octubre per analitzar el projecte i definir nous reptes i línies d'actuació. En finalitzar la jornada, es va fer la cessió de vehicles del projecte 5.000 km. Electric Experiences. Sis beneficiaris conduiran durant uns dies un turisme, dues furgonetes i tres bicicletes.Entre els nous reptes, durant la jornada es va anunciar que l'Ajuntament bonificarà fiscalment la mobilitat elèctrica i sostenible, desenvoluparà un projecte d'infraestructura de càrrega amb fonts d’energia renovable, donarà continuïtat a les accions de formació professional i per a persones desocupades, generarà noves experiències pilot de mobilitat sostenible i consolidarà i ampliarà la xarxa de col·laboració.L’ElectroCat s’aproparà més a la ciutadania, amb la celebració de la quarta edició del campionat a la zona compresa entre el CREVE —a l’entorn de la Granja Soldevila-, el passeig de la Florida i el Recinte Firal de Santa Perpètua. “L'objectiu és apropar la competició a la ciutadania i pensem que és una altra manera de sensibilitzar la població a través d'aquesta cursa”, ha manifestat l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia.A la jornada va participar el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta; el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent; la directora de l’ICAEN, Assumpta Farran; i el director general d’Ensenyaments Professionals del Departament d’Ensenyament, Melcior Arcarons. Els quatre van coincidir a felicitar l'Ajuntament i l'AMERC pel projecte. Arcarons va destacar el CREVE com a centre de referència a Catalunya en formació del vehicle elèctric i va detallar sentir-se “admirat i satisfet perquè estem davant d'una situació insòlita, ja que davant novetats, com ara és el cas del vehicle elèctric, mai havíem tingut un centre de referència i especialitzat, i és un luxe disposar del CREVE”.El diputat Junyent va felicitar l'Ajuntament i va destacar la importància del projecte en la lluita contra el canvi climàtic i en l'estalvi energètic i va confirmar el compromís de l'administració en seguir donant suport al projecte. La directora de l'ICAEN va manifestar que "s'està produint un canvi de model energètic i que, per una banda, és il·lusionant, però per l'altre frustrant, perquè tenim pressa per que s'implanti".Per últim, Josep Ginesta va afirmar que la feina de l’AMERC és exemplar. “Us fem servir arreu de Catalunya com a exemple d'èxit de cooperació entre municipis i de col·laboració pública-privada”, va dir. A la trobada, també hi van assistir altres organismes i col·laboradors del programa com el president del Gremi de Tallers de Reparació de Vehicles de Sabadell i Comarca, Josep Manel López; el general manager d’Infranor-Mavilor, Jordi Viñas; el cap del Departament d’Automoció de l’INS Palau Ausit de Ripollet, José Uréndez; el cap de vendes del concessionari Santi Enríquez Nissan, Miquel Viciedo, i la RFQ Manager de Prysmia i participant al projecte 5.000 km, Eva Teruel. Aquests van realitzar una petita valoració de la seva implicació i experiència en el projecte, que tots van titllar de molt positiva. L'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia, va anunciar que l’Ajuntament vol “una ciutat neta de pol·lució i soroll, optimitzar la mobilitat i l'eficiència energètica, promoure la formació de professionals i generar totes les oportunitats de formació que siguin possibles”.En finalitzar la trobada, va tenir lloc el segon acte públic de cessió de vehicles a sis nous beneficiaris del programa 5.000 km Electric Experiences. Des que es va començar el projecte pilot al juliol, ja hi ha un 182 persones inscrites per participar en aquesta experiència, el 25% de les quals provenen d'empreses, comerços i professionals. La previsió és arribar a final d'any al centenar d'experiències i intentar que totes les persones inscrites puguin participar al projecte.