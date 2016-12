Prop de 400 persones i 80 ponents nacionals i internacionals participaran en el I Congrés de Pobresa Energètica que se celebrarà a la Fira de Sabadell el 3 i 4 de novembre. El Congrés està organitzat pels ajuntaments de Sabadell, Barcelona i Badalona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’associació Ecoserveis i la Taula del Tercer Sector.El I Congrés de Pobresa Energètica serà un espai de debat i reflexió entorn de la lluita contra la vulnerabilitat energètica i es convoca amb l’objectiu d’oferir solucions a problemes concrets.El Congrés, que se celebrarà a la Fira de Sabadell, oferirà diverses activitats de debat i reflexió paral·leles on s’abordaran els reptes, dilemes, taules rodones que es presenten al voltant de la problemàtica de la lluita contra la pobresa energètica.El Congrés comptarà amb experts acadèmics, socials i del món local. Destaca la presència de Harriet Thomson, professora de la Universitat de Manchester i experta en pobresa energètica i que pronunciarà la conferència ‘Pobresa energètica: un problema comú de la Unió Europea’.Alguns dels temes que es tractaran en el Congrés són:— Quines eines i models per fer l’habitatge més accessible energèticament existeixen actualment?— Com integrem la salut dels col·lectius afectats en la gestió dels programes d'atenció a PE?— Quin tipus de mesures d'eficiència energètica o millora de l'edifici son més efectives?— Com identificar situacions de pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials?— Com financem la millora energètica de llars vulnerables que viuen al parc privat?— Com hauria de ser el bo social?El dijous 3 de novembre a les 12:15 està prevista una declaració institucional conjunta signada per als organitzadors i una foto de família dels congressistes i els màxims responsables de les 7 organitzacions i institucions organitzadores: Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona, Jaume Collboni, vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Marta Garcia, presidenta d’Ecoserveis i Oriol Illa, president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.A Catalunya, la pobresa energètica ha crescut en els darrers anys: el 10,9% de llars (645.000 persones) declaren que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, una xifra que s’ha duplicat respecte a l’any 2008.Tota la informació www.congrespobresaenergetica.cat