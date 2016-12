Flora i Fauna ACN | Actualitzat el 26/10/2016 a les 10:40h

El caragol maçana ja afecta unes 80 hectàrees a l'hemidelta dret

Els arrossaries tornen a avançar l'assecament dels camps | L'objectiu enguany és inundar amb aigua de mar més arrossars i més desguassos davant els bons resultats de l'any passat

Este diumenge s'ha tancat el canal principal de reg de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre i, diumenge vinent, dia 30 d'octubre, ho farà la Comunitat de Regants de l'Esquerra. D'esta manera s'avança gairebé dues setmanes l'assecament dels camps d'arròs per eradicar el caragol maçana. A l'hemidelta dret, el menys afectat per la plaga, la preocupació dels arrossaires creix amb la propagació del caragol, que ja afecta unes 80 hectàrees, i no descarten que siga per boicot que s'ha produït esta expansió. Per este motiu, es farà arribar l'aigua de mar el més "amunt" possible, si cal amb bombes, i s'inundarà amb aigua salada més arrossars i més desaigües afectats per la plaga que en la campanya anterior. Allí on no arribarà l'aigua de mar, s'utilitzaran saponines -que costen 200 euros per hectàrea al pagès- i es faran guarets. Al marge esquerra, totalment infestat per la plaga, totes les esperances estan centrades en la sectorització: atacar el caragol maçana per sectors aïllats on evitar la reinfecció.



Un cop tancats els canals principals de reg, s'assecaran els camps. Durant el mes de novembre es salinitzaran els arrossars. L'aigua de mar es mantindrà durant 21 dies, els necessaris perquè el caragol maçana mori. Després es tornaran a inundar les camps amb aigua dolça fins al 27 de desembre. Una de les novetats enguany és la possibilitat de bombar l'aigua salada, sobretot al marge dret, per fer-la arribar en zones allunyades del mar. Es tornaran a fer guarets i es tractarà amb saponina i calç les zones on no arribe l'aigua salada.



A diferència de l'any passat, a l'hemidelta dret, per evitar que l'aigua salada afecte arrossars que no estan infestats, s'han delimitat algunes parcel·les, sobretot les més fondes, perquè es mantinguen inundades amb aigua dolça, una mesura que també ajudarà a fer arribar els nivells d'aigua salada més cap a l'interior. "Crec que pot funcionar i que podrem remuntar més amunt les aigües", ha defensat Rafel Verdiell, responsable de Sectors Agraris d'Unió de Pagesos (UP).



Al marge esquerra se seguirà la mateixa estratègia i també es planteja posar aigua salada al reg perquè "la situació és molt greu". Mentre que a la l'hemidelta dret l'afectació es concentra sobretot als desaigües, el contagi de la plaga a l'esquerra afecta camps, canals de reg i desaigües, entre d'altres. En este espai s'ha començat a treballar amb la sectorització, concentrar les estratègies en dos sectors on eradicar el caragol maçana aplicant totes les mesures de control possible per evitar que es produisquen reinfeccions, com ha passat fins ara.



Preocupació a la dreta



Com ha reconegut el president de la Comunicat de Regants de la Dreta de l'Ebre, Manel Masià, ja són 80 les hectàrees afectades pel caragol maçana a l'hemidelta dret. "Creix una mica, potser perquè hi ha poc manteniment i hi ha coses que hem d'acabar d'afinar", ha reconegut Masià. Més pessimista s'ha mostrat Verdiell. "Sembla que algú ens estiga boicotejant, que ens estiguen tirant caragol. N'hi ha moltíssim. Ha crescut moltíssim i és desesperant perquè si tu vas actuant i algú et va contaminant, és complicat acabar amb això", ha lamentat Verdiell.



El responsable del sindicat agrari tampoc descarta que les aus estiguin col·laborant en la propagació. Els indicis que el capó reial es menjava els exemplars de caragols maçana han aixecat alguns recels sobre la possibilitat que estes aus estiguen movent d'un costat a l'altre del delta de l'Ebre els caragols. "Es va dir que se'ls menjava però on se'l menja? Allí on l'agafa o el trasllada a l'altra part per menjar-se'l? Al marge esquerra s'han trobat caragols vius damunt del cordó de l'arrossar –una zona seca on el caragol no arriba a pujar mai- i tot sol no hi ha pujat. Algú o altre l'ha pujat", ha explicat Verdiell.



El responsable d'UP ha assenyalat la importància que s'estigue treballant des del consens però ha insistit que l'administració ha de dirigir esta lluita. "Si algú no fa les coses bé, que s'aplique la llei de sanitat vegetal", ha apuntat. "O ens impliquem tots o no ens en sortirem", ha sentenciat Verdiell.