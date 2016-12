Entre el 2020 i el 2021, 6 dels 7 reactors nuclears situats a l'Estat espanyol han de demanar que se n'allargui el funcionament 10 anys més. La voluntat de les empreses elèctriques que els exploten i dels partidaris de l'energia nuclear és que arribin als 60 anys. El mecanisme per obtenir la renovació està pensat perquè no hi hagi intervenció social ni gairebé política en aquesta decisió.Aquesta situació, que anomenemés una amenaça per a la salut i la seguretat de tothom.Les forces polítiques que s'oposin a la renovació dels permisos hauran d'enfrontar pressions considerables, pressions de les empreses elèctriques propietàries de les nuclears, pressions dels poders econòmics que se'n beneficien i pressions dels cercles intel·lectuals que les defensen. Caldrà un moviment social que demani que no es renovin els permisos. Per generar aquest moviment social el grup promotor recentment creat creu que el millor mecanisme és presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que és un dret polític bàsic en els països democràtics per influir en el poder legislatiu, que és qui controla al govern estatal, responsable final de concedir o denegar els permisos. Però, abans de presentar-la, volen saber si hi haurà prou suport social per tirar-la endavant i guanyar-la.Per això un grup de persones pertanyents a diversos col·lectius i entitats de base han creat el Grup Promotor per a una ILP per un 2020 lliure de nuclears, amb l'objectiu que aquesta situació que es produirà el 2020 i el 2021 no passi desapercebuda. Abans d'engegar una ILP volen saber quin recolzament social tindrà a Catalunya, per això difonen una enquesta sobre la viabilitat de la ILP entre tot el teixit ciutadà, social i polític.L'enquesta es pot omplir descarregant-la del blog que han creat o bé mitjançant un formulari. La recollida de dades, posteriorment elconvocarà una trobada oberta per avaluar els resultats amb dues opcions: abandonar el projecte d'ILP si el resultat es negatiu o insuficient o, si és considera positiu i vàlid, presentar-lo al Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) perquè valori si cal fer sondeigs a altres territoris de l'estat o començar directament a treballar ja en la ILP. Tot això sense interferir, i recolzant, les accions de denúncia contra l'energia nuclear previstes per col·lectius i ONG.Els avantatges que no renovin els permisos a less'entenen fàcilment i que aquests avantatges esdevinguin una realitat depèn de molts factors, però la mobilització social n'és el més important.[Correu electrònic de contacte: ilp2020@pangea.org .]