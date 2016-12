La seu de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, situada al Parc Científic i Tecnològic de Girona Foto: Arxiu.

El Consell Europeu de Recerca ha fet pública la llista dels 325 investigadors que rebran fons per a la recerca en la fase inicial de la seva carrera. La quantitat màxima de fons –1,5 milions d'euros en cinc anys– ha estat per al projecte de la doctora Jelena Radjenović, a l' Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), que permetrà desenvolupar una tecnologia de depuració d'aigua a través del grafè sense productes químics.Segons les Nacions Unides, cada dia s’aboquen més de dos milions de tones de residus en els rius; concretament, en els països en vies de desenvolupament el 70 % dels residus industrials s’hi aboquen sense tractar i, per tant, contaminen l’aigua. La solució a aquest problema demana l’ús de noves tecnologies que siguin sostenibles, resistents i eficients des del punt de vista energètic.La Dra. Jelena Radjenović, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), treballa en el desenvolupament d’una tecnologia pionera per depurar l’aigua sense recórrer als productes químics fent servir sistemes nanoelectroquímics basats en l’òxid de grafè reduït, que resulta molt econòmic.La recerca actual sobre l’ús d’elèctrodes de grafè modificat se centra en l’emmagatzematge i la conversió de l’energia. En aquests usos les deficiències del grafè limiten la seva eficàcia, però la doctora Radjenović vol convertir aquest problema en un avantatge per induir la degradació electrocatalítica i l’electroabsorció de les substàncies contaminants. Serà la primera vegada que es faci servir un material cobert de grafè per eliminar els contaminants i els patògens de l’aigua.