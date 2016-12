Catalunya s'ha de plantejar l'objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni en un 95% l'any 2050 —en base als nivells de 1990— i d'acord amb el compromís europeu de disminuir les emissions segons l'establert voluntàriament en els acords de París. Així ho va exigir ahir, dilluns 26 de setembre, el vicepresident del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i expert en energia, Josep Escarrà, en una compareixença al Parlament de Catalunya en representació del Col·legi.En la seva intervenció, Escarrà va desgranar alguns dels punts clau del posicionament del COAMB , entre els quals hi ha els d’establir altres objectius generals complementaris vinculats a PIB i càpita, fent èmfasi en les implicacions econòmiques que tindrà el canvi climàtic sobre el país. En concret, va dir, la no mitigació de l’impacte del canvi climàtic pot suposar una disminució de prop del 30% del PIB de la província de Barcelona i de més del 20% de les províncies de Lleida, Tarragona i Girona”.

Com a mesures concretes, entre les aportacions del Col·legi al projecte de llei, el COAMB aconsella establir impostos sobre l’emissió de N2O i CH4, de forma addicional a l’emissió de CO2 i assentar les bases per a un sistema d'avaluació de la petjada de carboni de determinats productes, que haurà de ser desenvolupat per via reglamentària.

Per últim, recomana establir mecanismes de balanç net per afavorir l’autoconsum elèctric d’origen renovable i demana incloure la prohibició explícita de l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fractura hidràulica horitzontal, més conegut com a fracking.

Per tot això, el COAMB felicita la cambra per l’oportunitat que representa i encoratja els parlamentaris a aprovar l’avantprojecte, perquè, així, Catalunya serà pionera en l’aprovació d’una Llei de Canvi Climàtic a nivell estatal. La compareixença al Parlament es va emmarcar en una sessió per presentar propostes al projecte de llei en la qual van participar també altres col·legis professionals i entitats.