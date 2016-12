Un equip multidisciplinar va retirar la xarxa, que pesva molt.

Un equip format per investigadors de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio), juntament amb personal del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i el Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE), han pogut recuperar aquest setembre una xarxa de pesca abandonada dins de la Reserva Marina de les Illes Medes.El primer avís de la localització de la xarxa el va fer un instructor d’un centre d’immersió de l’Estartit (Baix Empordà). En concret, la xarxa recuperada del fons marí és un art d’encerclament d’uns 200 metres de llargada i d’un pes considerable, que estava dipositada sobre un fons de sorra, còdols i algunes roques. Amb les dades aportades per l’instructor, i d’acord amb el grau d’epibiosi (organismes incrustats) que mostra la xarxa, es calcula que era al fons marí des de fa un parell d’anys.Abans de retirar-la, els experts la van inspeccionar per quantificar l’impacte que podia tenir sobre el fons marí, a més de detectar i alliberar les espècies que hi havia enredades. A continuació, es va desenganxar del fons amb cura per evitar l’erosió i per protegir les espècies marines durant el procés d’extracció. A causa de les grans dimensions i el pes elevat d’aquesta art de pesca, els membres del GRAE la van haver de retirar en dues fases amb l’ajut de globus d’aire.Segons els experts, tot i que els efectes erosius de la xarxa sobre les roques on havia estat lligada aquests anys són considerables, el tram que va quedar sobre el fons detrític —que va ser la major part— no va causar cap impacte important.Aquesta troballa evidencia que es fa, o bé s’ha fet, pesca d’encerclament de manera il·legal dins del perímetre de la reserva marina. Els resultats del programa de seguiment de la biodiversitat marina del parc indiquen una davallada d’algunes espècies comercials, com ara l’orada, i se sospitava que la causa era la pesca d’encerclament. El fet de trobar aquesta xarxa sembla confirmar aquesta hipòtesi.Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte «Evitem la pesca fantasma», que va començar l’any 2015 al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per enretirar dels fons marins les xarxes i arts de pesca abandonades, tant artesanals com esportives, per evitar que tinguin impacte sobre les espècies i els ecosistemes bentònics. El projecte és una iniciativa d’investigadors del Grup de Recerca Consolidat MedRecover de la Universitat de Barcelona, coordinats pel professor Bernat Hereu, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de l’IRBio, amb la col·laboració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i la confraria de pescadors de l’Estartit.