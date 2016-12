La central nuclear de Vandellòs Foto: Sílvia Berbis

Dos fets, titllats de poc greus, s'apleguen aquests dies en el panorama nuclear a Catalunya. Així, mentre el Consejo de Seguredad Nuclear reconeix que la nuclear d'Ascó opera amb peces defectuoses, a Vandellòs II han detectat una fuita de fosfats a l'aigua dels embornals de la contenció. La seguretat de les centrals atòmiques és, doncs, dubtosa.El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha reconegut les irregularitats que presenten els generadors de vapor de les centrals nuclears d'Ascó i Almaraz, uns components fabricats amb peces procedents de l'empresa Li Creusot Forja (filial d'Areva) qui va informar a fiinals d'abril sobre 400 irregularitats en components produïts des de l'any 1965.Greenpeace va preguntar al maig al CSN sobre aquest assumpte en conèixer l'escàndol d'Areva i la possible arribada a Ascó i Almaraz de peces afectades, encara que no va obtenir resposta fins ahir, segons ha donat a conèixer l'entitat ecologista. A més d'aquestes irregularitats, explica en una nota de premsa, també s'han trobat problemes en la brida de la tapa de l'atuell de la unitat 2 de Almaraz, el subministrador de la qual és Westinghouse.Segons el CSN, l'empresa Equips Nuclears S.A. (ENSA), que va comprar aquestes peces a Areva sense detectar les irregularitats, ha estat l'encarregada de documentar i valorar l'estat dels components afectats i ha conclòs que "són acceptables per seguir funcionant sense restriccions", judici que fa seu el CSN.Greenpeace lamenta que el CSN no detectés les irregularitats abans, la qual cosa fa que "la confiança en els estàndards de qualitat dels components nuclears hagi fet fallida, igual que tampoc poden confiar amb l'empresa que va falsificar aquests controls", ha declarat Raquel Montón, responsable de la campanya nuclear de Greenpeace.El CSN no dóna cap tipus d'informació sobre altres components instal·lats en altres plantes d'aquesta empresa, ni tampoc aclareix si el descobriment dels problemes en les peces de Westinghouse tenen el mateix origen que les proporcionades per Areva."La seguretat nuclear es millora quan els reguladors vigilen abans que les coses passen, no quan es limiten a certificar els errors. Després d'aquest escàndol, el principi bàsic de la seguretat nuclear està danyat", ha conclòs Montón.La central nuclear de Vandellòs II ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una "lleugera pèrdua" de fosfats en els embornals dels contenidors de contenció. Segons l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), que gestiona el complex atòmic, les mostres que es prenen periòdicament en aquests punts van detectar "traces" d'aquesta substància en una zona on no n'hi haurien d'haver. La inspecció posterior hauria revelat una pèrdua en un dels dotze contenidors que contenen aquest producte químic a l'interior de la contenció.Els fosfats són utilitzats per afavorir la retenció de iodes als embornals o sistemes de desguàs en el cas que es requereixi l'actuació dels sistemes de seguretat. ANAV ha explicat en un comunicat que, un cop detectat l'origen, es va procedir a reomplir el contenidor de fosfat trisòdic fins al nivell establert per les Especificacions Tècniques de Funcionament de la central i, així, tornar a declarar operable el sistema. L'incident, segons els responsables de la central, no ha tingut conseqüències per a les persones ni el medi. La planta, afegeixen, està operant "amb normalitat al 100% de potència".