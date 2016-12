El festival inclou més d'un centenar d'activitats dirigides a tots els públics. Foto: Cedida

Els propers dies 23, 24 i 25 de setembre, el Delta de l’Ebre es convertirà en la capital dels amants i estudiosos dels ocells amb la tercera edició del festival internacional d’ornitologia. Més d’un centenar de propostes ompliran la graella del Delta Birding Festival que es desenvoluparan al centre MónNatura Delta, de la Fundació Catalunya-La Pedrera i que organitza conjuntament amb Oryx i l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).Per tercer any consecutiu al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània Occidental, s’ofereix un programa d’activitats ampli i atractiu amb conferències, cursos, tallers, concursos, etc… acompanyat d’una gran fira de productes i serveis, amb més de seixanta expositors, pensats per als ornitòlegs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.Com a novetat d’esta edició, s’ha convocat el primer concurs de fotografia “Delta Foto Contest” en col·laboració amb la Societat Espanyola d’Ornitologia i Canon. També cal destacar que s’han habilitat noves zones per observar ocells, i s’ha organitzat un mini-cinema on es projectaran documentals i una exposició de fotografies fetes amb digiscoping.El festival s’ha proposat ser més sostenible i entre d’altres mesures, els visitants es trobaran contenidors de separació de residus, o la reducció del plàstic per menjar amb un got reciclable personalitzat. Per a disposar del menjar, s’instal·laran també food-trucks amb diferents especialitats i un ampli bar/cafeteria a la zona de pícnic.El 2016 es presenta com la consolidació de l’únic festival ornitològic que es celebra a Catalunya. A més, continua essent l’únic festival a l’estat espanyol que destina el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’estudi i la conservació dels ocells i la natura. En aquesta edició es preveu recolzar dues iniciatives per l’estudi i la conservació dels ocells. Per una banda es donarà suport al projecte presentat per l’associació ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre centrada en l’evolució de la densitat reproductora de còlit negre (Oenanthe leucura) a les terres de l’Ebre. Es tracta d’una espècie en regressió a la zona, per això és essencial el seu estudi per evitar la seva extinció.L’altre projecte al que es destinaran els beneficis d’esta edició, és una iniciativa amb projecció internacional, que preveu finançar expedicions d’ornitòlegs d’arreu d’Europa que col·laborin en l’Atles dels ocells nidificants d’Europa (European Breeding Bird Atlas 2) prospectant regions de l’est d’Europa encara molt desconegudes i en les que a penes hi han ornitòlegs locals.El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornitòlegs per la categoria dels seus ponents. Enguany hiparticiparan Lars Svensson, famós autor d'una de les millors guies d'identificació d’ocells, Per Alström, expert en taxonomia i evolució dels ocells, Hadoram Shirihai, ornitòleg israelià especialista en la identificació d’ocells del Paleàrtic i redescobridor de diverses espècies de petrells oceànics que es consideraven extingits, Yossi Leshem, expert israelià en col·lisions d’ocells amb avions o Vincent Bretagnolle, especialista en l’estudi de les aus marines més escasses del planeta, juntament amb altres més propers com Gerard Bota del CTF, Juan Arizaga de la Societat de Ciències Aranzadi, Borja Milà del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Beatriz Arroyo de l’Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos , entre d’altres.