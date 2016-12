Energia Redacció | Actualitzat el 11/09/2016 a les 12:59h

Els focus halògens es deixen de vendre a tot Europa

Els comerços encara podran comercialitzar tot l'estoc que els resti | La nova directiva europea opta per la tecnologia LED, molt més eficient i menys contaminant

Els focus halògens s'han deixat de vendre a partir d'aquest 1 de setembre a tota la Unió Europea, tal com obliga una nova directiva d'àmbit continental. Tampoc es podran fabricar. El comerços, però, encara podran vendre l'estoc que els hi resti.



La indústria ha aconseguit una moratòria fins a 2018 per a les bombetes halògenes -les que tenen forma de pera- que també haurien hagut de desaparèixer aquest any, al·legant que no existeix la tecnologia adequada per substituir-les.



Amb aquesta mesura, es busca que el consumidor doni pas a la tecnologia LED, capaç de substituir els halògens en termes de qualitat, eficiència energètica i durabilitat.



L'objectiu d'aquesta nova directiva europea no és només reduir el consum energètic, sinó evitar els residus generats per aquest tipus de bombeta, que eren poc eficients en transformar la major part de l'electricitat que consumien en calor.



Els LED tenen al seu favor que duren més i consumeixen menys electricitat, en concret, hi ha un estalvi energètic del 80%. El seu preu és més car, però a la llarga són més eficients i s'amortitzen ràpid. Així, una bombeta LED és dues o tres vegades més cara que una incandescent, però s'estima que la inversió es recupera en un o dos anys. La durada d'aquest tipus de bombeta, a més, és molt superior, ja que poden arribar a allargar 40.000 hores.



El 2012, la Unió Europea ja va decidir acabar de manera definitiva amb la bombeta incandescent tradicional, després de més de 130 anys d'existència, amb un període transitori que va començar el 2009 amb l'eliminació de les bombetes de 100W i va continuar amb les de 75W.