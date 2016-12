Cultura | Actualitzat el 11/09/2016 a les 12:56h

Olot acollirà el congrés mundial de vulcanologia del 2018

La capital de la Garrotxa es va imposar a una ciutat russa en el procés d'elecció de la seu | Un centenar de científics d'arreu del món es trobaran a la comarca per debatre sobre volcans de tipus MAAR

Olot serà la seu del proper congrés de vulcanologia International Maar Conference de l'any 2018. La ciutat espera rebre un centenar de científics d'arreu del món que debatran sobre els volcans monogenètics de tipus Maar. Aquest congrés se celebra cada dos anys en una ciutat diferent del planeta on, a part d'assistir a xerrades i conferències, els assistents visiten sobre el terreny diferents volcans Maar.



A la Garrotxa, el volcà de Santa Margarida i el de Can Tià són dos exemples de volcans de tipus Maar. Es caracteritzen per haver-se format amb erupcions molt explosives, on el magma ha topat amb l'aigua d'un aqüífer subterrani en el moment de sortir a l'exterior. Aquests volcans solen tenir cràters circulars i de grans dimensions, on en alguns casos fins i tot s'hi forma un llac al seu interior.



El director d'aquest congrés serà el geòleg i vulcanòleg olotí Xavier de Bolós, que va ser l'encarregat de defensar la candidatura a la Xina, on Olot competia contra una ciutat russa per ser la seu del 2018. El congrés se celebrarà del 21 al 25 de maig.