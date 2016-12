Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 11/09/2016 a les 12:54h

Localitzada una nova població de cranc de riu autòcton a la Terra Alta

El Parc Natural dels Ports realitza dues prospeccions nocturnes i censa els exemplars de l’espècie a la zona

Durant els mesos de juny i juliol el Parc Natural dels Ports ha realitzat dues prospeccions nocturnes per censar el cranc de riu autòcton que habita a la zona.



En estes prospeccions s’ha localitzat una nova població a la Terra Alta, en una zona fins ara desconeguda. El cens s’ha dut a terme per treballadors del Parc, el Cos d’Agents Rurals, Forestal Catalana i estudiants en pràctiques. En total s’ha treballat en 23 itineraris i s’han classificat els exemplars en tres classes d’edat, en funció de la mida -menys de 3 cm; entre 3 i 6 cm i més de 6-.



El cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) és un invertebrat que anys enrere abundava a molts rius del país, però una malaltia introduïda pel cranc de riu americà (Procambarus clarkii) en va reduir dràsticament les poblacions. Per este motiu, actualment es considera una espècie amenaçada. Al Parc Natural dels Ports habita de forma molt localitzada en alguns trams de riu.



El 2007 es va iniciar el seu seguiment als rius del Parc Natural dels Ports. Els censos, que segueixen la mateixa metodologia a tots els rius catalans amb cranc autòcton, es fan a l’estiu mitjançant itineraris nocturns d’uns 100 metres.