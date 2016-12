Flora i Fauna EP | Actualitzat el 11/09/2016 a les 12:53h

El Delta de l'Ebre, entre les àrees importants per a la conservació de les aus amenaçades

Un estudi de l'organització BirdLife International aporta informació sobre l'estat de conservació dels territoris a la fi de 2015

L'organització ambiental BirdLife International ha situat l'Delta de l'Ebre entre les àrees importants per a la conservació de les aus i la biodiversitat (IBA, en les seues sigles en anglès) més amenaçades del món, segons les dades del seu últim estudi.



"El Delta de l'Ebre s'enfronta a amenaces com la contaminació, l'impacte de l'ésser humà en el medi o la política de gestió de l'aigua", han afirmat, al que BirdLife International ha afegit que la seua evolució podria ser favorable gràcies al treball de conservació.



L'estudi, que aporta informació sobre l'estat de conservació dels territoris a la fi de 2015, destaca que la majoria dels punts amenaçats --uns 200-- són aiguamolls, un dels ecosistemes més fràgils del planeta, a més d'incloure 11 espais patrimoni de la Humanitat, entre els quals s'inclouen Doñana (Huelva).



Els espais més amenaçats a Espanya són Mofragüe (Càceres) i Sa Conillera (Illes Balears), amb situació de risc "molt alta" que en el primer cas es deu a la combinació de causes com l'impacte de l'agricultura, l'efecte del canvi climàtic, la caça il·legal, la contaminació i els efectes de les espècies invasores, mentre que en els illots balears es deu a l'impacte del turisme i l'urbanisme.