Segons un comunicat fet públic pel Grup Ametller , la denuncia interposada ahir per la Unió de Pagesos —per una presumpta venda a pèrdues de diversos productes per sota el preu de mercat— no té cap fonament i és similar a la que va arxivar l'Agència Catalana de Consum per un cas de febrer d'enguany El Grup Ametller comparteix amb els seus clients del Club de fidelització la sobreproducció alguns dels productes de producció agrícola pròpia,i per això manifesta que:1. La sobreproducció referent als productes en promoció pertanyen a producció agrícola pròpia del Grup Ametller.2. La producció agrícola pròpia del Grup Ametller és l'eix principal en el qual s'ha cimentat el projecte empresarial. Actualment el Grup Ametller treballa de manera directa més de 1.500ha repartides per tot l’eix mediterrani de l’Estat Espanyol.3. El Grup Ametller ha apostat des del primer dia per la pagesia professional de Catalunya. Actualment compta amb un total de 35 productors que garanteixen productes de proximitat i qualitat per als seus 87 punts de venda repartits per tot Catalunya.4. Degut a una sobreproducció puntual d’alguns productes, provocada per les altes temperatures i que ha condicionat el seu calibre (tamany de la fruita), el Grup Ametller ha preferit compartir amb els seus clients uns excedents que d'una altra manera s’haurien hagut de deixar al camp o malvendre, obtenint uns preus de liquidació molt inferiors als que han donat als seus clients, concretament als socis del Club de fidelització.5. El Club de fidelització del Grup Ametller a qui justament anava adreçada aquesta promoció, està composat per 220.000 persones de tot Catalunya, un club creat l’any 2014. Per al Grup Ametller, els seus socis són la base del negoci.6. Davant la denúncia d’Unió de Pagesos que va presentar el passat mes de Febrer de 2016 i que feia referència a l’última sobreproducció que es va oferir als clients del Club, l’Agència Catalana de Consum va demanar arxivar el cas. El Grup Ametller va poder certificar que tot el producte de la promoció era de collita pròpia. Davant d’aquest fet, la Unió de Pagesos es va comprometre a retirar la denúncia i fer-ne pública la resolució.Grup Ametller Origen és una companyia catalana d’alimentació especialitzada en producte fresc i elaborats de qualitat. La família Ametller s’ha dedicat des de 1830 a cultivar les seves terres a la comarca del Penedès, Catalunya. Fruit d’aquesta experiència com agricultors i fabricants, han consolidat als darrers anys un model de negoci d’integració vertical, controlant des de l’origen els productes que ofereix a les seves botigues. Actualment el grup es composa per més de 1500 treballadors, 3.000 Ha de cultius gestionats de manera directe o indirecte, 87 punts de venda propis i una planta productiva d’elaborats i làctics. Les seves botigues ofereixen fruita i verdura, productes elaborats -com pizzes, amanides, truites, cremes de verdures, caldos, menjars preparats, làctics- i altres productes seleccionats -com embotits, càrnics, melmelades, cereals, productes dietètics, cerveses artesanes, vins i caves-. Productes que no només tenen vida dins de la seva xarxa de botigues, sinó que han començat a vendre's en altres establiments i cadenes de prestigi tant a nivell nacional com internacional.