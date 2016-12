Cultura | Actualitzat el 22/07/2016 a les 18:57h

Mor als 93 anys Luc Hoffmann, el cofundador de WWF i BirdLife

El suís és considerat una figura clau en el salvament i la restauració del parc nacional de Doñana

L'ornitòleg suís i cofundador de WWF i de SEO/BirdLife, Luc Hoffmann, ha mort aquest dijous, als 93 anys. Hofmann va ser un dels salvadors del parc nacional de Doñana, ja que, juntament amb els espanyols José Antonio Valverde i Francisco Bernis, va resultar "fonamental per llançar el missatge que Doñana perillava".



Per a la directora executiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, "la pèrdua de Luc Hoffmann ha de fer-nos reflexionar sobre la falta actual de lideratge polític en la defensa ambiental", i alhora lamenta la desaparició "d'un visionari en la conservació mundial de la naturalesa".



El secretari de la junta directiva de SEO/BirdLife, Juan Varela recorda l'aplaudiment que se li va donar en l'homenatge que va rendir l'organització als pioners en la conservació de Doñana, on "cap dels assistents al congrés a La Rosada volia ser el primer a aturar aquesta onada d'afecte i admiració pels fundadors de l'ornitologia i la conservació de la naturalesa a Espanya".