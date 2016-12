Un dels anuncis (aquest una captura de pantalla) que han provocat la denúncia d'Unió de Pagesos.

Unió de Pagesos ha presentat denúncia contra Casa Ametller davant les autoritats de Catalunya per presumpte incompliment de la normativa en una oferta de venda de fruita i verdura. Casa Ametller ha anunciat a la premsa ahir, 21, i avui, 22 de juliol, la venda de préssecs, síndria i carbassons a 0,25 €/kg, quan els preus freqüents de venda al públic de préssecs a la demarcació de Barcelona durant la setmana de l’11 al 17 de juliol han estat de 1,91 €/kg i el preu en origen mínim publicat per Mercolleida d’aquest període no baixa dels 0,30 €/kg sense envasar de la categoria més baixa. Pel que fa a la síndria, el preu més freqüent de venda al públic a la demarcació de Barcelona és de 1,37 €/kg, d’acord amb la base de dades de preus de venda al públic de productes d’alimentació del Ministeri d’Economia.Unió de Pagesos ha denunciat aquesta pràctica comercial de Casa Ametller al Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial del Departament d’Empresa i Ocupació per presumpta venda a pèrdues (oferir un producte per sota del preu al qual s’ha adquirit). La venda a pèrdues està prohibida per la Llei d’ordenació del comerç minorista, d’àmbit estatal. Així mateix, el sindicat observa que, presumptament, Casa Ametller també hauria incorregut en un possible incompliment de la Llei de la cadena alimentària, també d’àmbit estatal, i per aquest motiu demanarà a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris que ho investigui.Unió de Pagesos considera que Casa Ametller empra les mateixes tècniques de mercadotècnia i màrqueting que la gran distribució en entrar en una guerra de preus amb productes reclam per captar consumidors, en comptes de defensar un model comercial agroalimentari sostenible gràcies a un repartiment just i equitatiu del valor dels aliments entre les diferents baules de la cadena agroalimentària oferint productes de qualitat.El sindicat exigeix una vegada més al Govern que extremi el control del compliment de les normatives que regulen les obligacions i els drets del mercat davant aquests abusos il·legals en la resta de la cadena alimentària. Per a Unió de Pagesos, aquesta és una de les prioritats per aconseguir consolidar la pagesia professional a Catalunya.No és la primera vegada que Unió de Pagesos denuncia aquesta empresa, tal com es va fer ressò EcoDiari el febrer d'enguany.