Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 22/07/2016 a les 12:01h

DEPANA denuncia les conseqüències de la caça al delta del Llobregat

Les autoritzacions “excepcionals” per al control cinegètic es perpetuen al llarg de tot l'any en espais naturals protegits sense l'aval de cap estudi científic que les justifiqui ni mesures de control en l'aplicació.

DEPANA, mitjançant una queixa formal ha sol·licitat l'obertura d'una investigació al Síndic de Greuges amb l'objecte d'aclarir la falta de transparència en tot el que concerneix a la tramitació, la gestió i el control de la caça que s'està portant a terme al Delta del Llobregat.



DEPANA, com a entitat ambientalista especialment sensibilitzada amb la problemàtica que afecta a aquest espai natural, fa temps que s'ha manifestat com a part interessada amb l'objecte de ser informada de forma directa de les resolucions que s'aproven per permetre aquestes activitats cinegètiques. Cal assenyalar que aquestes no són públiques i solament es comuniquen a qui el Departament considera “interessats”. Tant el 2015 com enguany, es va recórrer a la presentació de sengles Recursos d’Alçada, “sense que s'hagin dignat respondre'ns” –informa José García Moreno, vicepresident de DEPANA. L’entitat lamenta que malgrat els canvis polítics que s'han produït en la Conselleria, la forma de funcionament està ancorada en un passat obscurantista, per la qual cosa el resultat de la gestió no ve marcada pels responsables polítics, sinó pe r la inèrcia del propi Departament. La decisió de recórrer al Síndic ve donada perquè, com a valedor dels drets dels ciutadans, pugui incidir en que, com a mínim, es facin les coses amb la transparència de la que tant presumeixen i a la que estan obligats.



DEPANA informa a la Comissió Europea per vulneració de directives comunitàries



D'altra banda, en el marc de la queixa que DEPANA té oberta davant la CE, s’ha procedit a posar en el seu coneixement la falta absoluta de criteris científics i d'avaluació ambiental en la gestió que s'aplica sobre aquestes espècies dins d'espais naturals protegits, en els següents termes:



Que des de fa deu anys, al Delta del Llobregat, es vénen aplicant mesurades de control cinegètic de forma intensiva i extensiva. Les mesures, inicialment es plantejaven com a excepcionals, però des del 2011 han passat a ser permanents, de manera que es mantenen al llarg de tot l'any, fins i tot en època reproductora, dins de zones humides i al voltant d'importants ajocadors i colònies de nidificació de ardeids, així com d'altres espècies d'aus estrictament protegides. Aquestes mesures s'apliquen fins i tot dins de les zones ZEPA del Delta del Llobregat (Can Dimoni, Reguerons, zones entre la Murtra i Reguerons) així com sobre la resta de zones rellevants per a les aus que circumden les Reserves Naturals Parcials del Delta del Llobregat. Aquestes actuacions constitueixen una forma de "gestió" de les poblacions d'aus que no està avalada per cap estudi científic. No es produeix cap control, ni avaluació per part de l'òrgan gestor de l'espai natural protegit (Consorci per a la Protecció del Delta del Llobregat).



El “control” cinegètic que s'executa manca de qualsevol estudi o avaluació ambiental prèvia, i està comportant una notable i significativa afectació negativa a espècies d'aus presents en els annexos de la Directiva d'Aus (traslladada a la legislació interna mitjançant la Llei 42/2007).



És especialment remarcable l'afectació que està causant sobre les poblacions de les aus aquàtiques, ja que es duen a terme dins d'àrees especialment sensibles, com a zones humides protegides i als voltants d'importants colònies de cria al llarg de tota l'època de nidificació.



L'any passat, 2015, DEPANA ja va aportar informació científica sobre els efectes i conseqüències d'aquesta gestió a la Comissió. Aquesta va manifestar la conveniència de seguir aportant més informació sobre aquest tema, amb l'objecte que pugui ser contrastada amb la que aporti la Generalitat.



Val la pena recordar que aquestes batudes massives s'estan portant a terme en “zones de seguretat” que precisament es van establir a petició dels pagesos, a causa dels incidents de causats per les armes de foc en els anys 80. Ara són els ciutadans del carrer els que estan sofrint les conseqüències d'aquestes armes de foc, doncs ja hi ha hagut incidents. Les accions es duen a terme en zones transitades i durant hores de gran afluència de públic, sense cap senyalització, mostrant un cop més la manca de transparència de les administracions responsables.



S’ha arribat a observar com en alguns camps de cereals es deixen una part sense collir, per després disposar d'un menjador d'atracció d'aus i així poder-les abatre massivament, malgrat que ja no causen cap dany a l’agricultura. “Més que un vedat de caça, aquests camps s'han convertit en finques de “tiro al pichón”, lamenta José García. El delta del Llobregat és a més d’un espai natural conegut i apreciat, l’horta de Barcelona, però, afegeix: “són conscients els ciutadans de la massacre que s’està duent a terme amb la excusa de ampliar una mica mes aquesta producció, i del perill que pot suposar per a les persones que utilitzen aquesta zona d’esbarjo tan transitada?” .