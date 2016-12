Des de fa més d’un any, i de forma ininterrompuda,és el mitjà digital líder en audiència a Catalunya, amb més de 3.000.000 d’usuaris únics mensuals . Per consolidar aquest èxit, el diari celebra els seus 20 anys amb el llançament d’una comunitat que reuneix totes les persones vinculades al diari: lectors, opinadors, periodistes, etc.Els membres de la comunitatrebran un seguit de beneficis de caire cultural i un catàleg de descomptes. El més destacat de la comunitat, però, és la possibilitat d’involucrar-se directament amb el dia a dia de la redacció del diari.obrirà espais de participació per als membres, com ara esmorzars amb periodistes del diari, una cadira en les reunions de redacció o la possibilitat de ser cronista per un dia i acompanyar un periodista durant la seva jornada laboral. Altres beneficis inclouen l’accés avançat a continguts exclusius com ara reportatges i entrevistes, a més d'un catàleg de descomptes per activitats culturals.La quota de membre de la comunitatserà de 9,90 euros al més, a partir de setembre, però aquells que s’hi apuntin durant el període inicial que va d'avui fins l'11 de setembre gaudiran d’un descompte permanent de 4 euros, per la qual cosa la seva quota serà de 5,90 euros.La comunitatel llençarà oficialment l'11 de setembre i els que s'hi apuntin durant l'estiu entraran en el sorteig d'un iPad Els membres de la comunitataccediran a un ampli ventall de beneficis, organitzats en quatre categories:Espais de participació que inclouen una cadira a les reunions de redacció, la possibilitat de ser cronista per un dia, esmorzar amb els caps de secció i rebre fil directe de la direcció del diari.Els continguts desempre seran oberts, però els membresaccediran molt abans a tot un seguit de continguts originals, com ara reportatges, entrevistes, etcètera.Descomptes en entrades a teatres, cinemes, concerts, festivals i equipaments culturals, a banda d’esdeveniments exclusius per als membres, com ara pre-estrenes, presentacions, funcions exclusives i col·loquis posteriorsamb la presència de directors, actors, crítics i amb .Descomptes en un catàleg de comerços, restaurants, hotels, etc. amb un catàleg en constant creixement arreu del país.