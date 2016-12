Des d'avui, totes les persones que vulguin registrar i compartir observacions de la natura, conèixer altres naturalistes i aprendre sobre el món natural es poden registrar a Natusfera, descarregar l'app i començar a crear els seus propis projectes o quaderns de camp virtuals. Natusfera , que s'ha presentat al Reial Jardí Botànic-CSIC, és una plataforma de ciència ciutadana creada pel CREAF i coordinada des GBIF Espanya, disponible actualment en castellà, gallec, català, euskera i anglès. La seva tecnologia és una adaptació de iNaturalist, una plataforma nord-americana que funciona molt bé entre la comunitat angloparlant i a Mèxic. Natusfera neix per posicionar-se com la plataforma de ciència ciutadana de referència a Europa per estudiar la biodiversitat.Natusfera és una plataforma digital, de codi obert i fàcil d'utilitzar que no requereix de coneixements tècnics. "Un fet molt significatiu és que està a l'abast de qualsevol persona i permet pujar fotos, fins i tot sons, dels éssers vius que un trobi en la naturalesa, identificar-les, ordenar-les i crear llistes o projectes personalitzats. La plataforma és, al seu torn, una xarxa virtual on tots els seus usuaris estan connectats i s'ajuden uns als altres a identificar espècies o a omplir de dades les múltiples projectes. Una eina digital molt útil al servei de la societat ", apunta Jesús Muñoz, director del Reial Jardí Botànic i responsable de la Unitat de Coordinació del Node Nacional d'GBIF Espanya.Segons Bernat Claramunt, investigador del CREAF i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona que lidera el projecte, "hem creat una plataforma que serà capaç de créixer segons les necessitats dels mateixos usuaris, i que té com un dels seus objectius principals crear sinergies i comunicar-se amb altres plataformes semblants a nivell local, nacional i internacional ".També es pretén que les dades massives generades pels usuaris de Natusfera, prèviament validades per experts dins de la comunitat, passin a formar part de les bases de dades connectades a la Infraestructura Mundial d'Informació en Biodiversitat (GBIF, per les sigles en anglès) i puguin ser consultades a través dels seus portals de dades.Per Cristina Villaverde, coordinadora tècnica de GBIF Espanya, "aquestes dades més locals quedaran avalades per una organització mundial que publica informació de biodiversitat de tot el planeta i de la qual es nodreixen milers de projectes científics" i, afegeix, "d'aquesta manera donarem l'oportunitat a petits col·lectius sense molta infraestructura de crear els seus propis projectes i d'integrar les seves dades en plataformes globals ".Part de l'equip fundador de Natusfera està implicat directament en els òrgans de gestió de l' Associació Europea de Ciència Ciutadana (ECSA, per les sigles en anglès). Jaume Piera, investigador de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) i del CREAF, i membre fundador d'aquesta associació, apunta que, "Natusfera serà la primera plataforma recolzada per la ECSA i s'oferirà a nivell europeu a tots els col·lectius que vulguin desenvolupar projectes de biodiversitat amb ciutadans ".Des de la mateixa ECSA s'ha proposat traduir Natusfera al màxim nombre de llengües europees. Per a això, s'utilitzarà la plataforma col·laborativa de traducció Crowdin. En aquest sentit, EU-BON, el gran projecte europeu per crear la xarxa europea d'observació de la biodiversitat, ja ha valorat positivament utilitzar Natusfera com la seva plataforma de ciència ciutadana de referència.Natusfera és una plataforma finançada per la FECYT, Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, l'Obra Social "La Caixa", el Node Nacional de Biodiversitat a Espanya, GBIF.ES i l'ICM-CSIC. L'administració, coordinació, manteniment i gestió dels continguts es realitza a través del CREAF i GBIF.ES.