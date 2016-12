Mobilitat | Actualitzat el 23/06/2016 a les 11:52h

Nou pla d'acció de la Generalitat per impulsar el vehicle elèctric

Fins a 2019, s'invertiran 5,8 milions d'euros per a la instal·lació a Catalunya de 21.000 punts de recàrrega vinculats, 360 estacions de recàrrega semi-ràpida i 81 punts de recàrrega ràpida d'accés públic

El futur del vehicle elèctric a Catalunya és des d'avui una mica més encoratjador. La Generalitat de Catalunya ha presentat el nou Pla Estratègic per al desplegament d'Infraestructura de recàrrega per als Vehicles Elèctrics (PIRVEC) 2016-2019, que té com a objectiu superar les actuals barreres que impedeixen una major implantació del vehicle elèctric.



El pla preveu una inversió de 5,8 milions d'euros destinats a la instal·lació de 21.000 punts de recàrrega vinculats, 360 estacions de recàrrega semi-ràpida i 81 punts de recàrrega ràpida d'accés públic repartits pel territori català.



Com a líder en el sector del vehicle elèctric i principal impulsor de la mobilitat sense emissions a Espanya, Nissan ha rebut amb satisfacció aquest pla estratègic de la Generalitat. Marco Toro, conseller director general de Nissan Iberia, afirma que "aquesta inversió dóna un impuls vital a l'aposta de Nissan per la implantació del vehicle elèctric com a opció cada vegada més estesa entre els conductors espanyols. L'ampliació de la infraestructura de càrrega en les ciutats i en els corredors és una de les mesures necessàries per a això, pel que aplaudim la decisió de la Generalitat i esperem que sigui el primer pas perquè la resta de Comunitats Autònomes segueixin el mateix camí".