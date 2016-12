Els olotins han votat majoritàriament a favor d'abolir els correbous Foto: Martí Albesa

Respostes a la pregunta "Olot ha de deixar d'organitzar correbous?"

Alegria entre els anticorrebous després de saber els resultats de la consulta. Foto: Martí Albesa

Respostes a la pregunta "Consideres la variant d'Olot una obra urgent i prioritària?"

Els veïns d'Olot han votat a favor d'abolir els correbous a la ciutat. Un 60,06% dels 5.320 ciutadans que han participat de la consulta electrònica organitzada pel consistori han respost "Sí" a la pregunta "Olot ha de deixar d'organitzar correbous?".Guanya d'aquesta manera l'opció defensada pels col·lectius animalistes , capitanejats per la Fundació Fauna. D'aquesta manera es posarà punt i final a una tradició que es remunta 400 anys enrere i a les properes Festes del Tura del mes de setembre ja no se celebraran els correbous.El "No" a abolir els correbous es queda amb 1.838 vots, el que suposa un 34,68% dels sufragis. La resta, 279 vots (5,26%), han marcat la casella "En Blanc". Dels més de 29.000 ciutadans d'Olot que tenien dret a vot a la consulta, hi han participat un 18,30%.Ara, el proper ple municipal de la setmana que ve ha de ratificar els resultats de la consulta ciutadana i fer efectiu l'abolició dels correbous a la ciutat d'Olot. De fet, la concessió que tenia la penya taurina per organitzar l'acte es va exhaurir l'any passat i ara, vistos els resultats de la consulta, s'optarà per no renovar-la. "La decisió és absolutament de l'equip de govern", expressa l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas.El portaveu de la Fundació Fauna, David Serramitjana, qualifica com "una sorpresa en positiu" el resultat. "Encara no ens ho creiem", ha assegurat just després de conèixer als resultats. En la mateixa línia s'han mostrat els portaveus d'Esquerra, la CUP i Olot en Comú, partits que apostaven clarament per abolir els correbous.Els derrotats han estat els membres de la penya Taurina. El seu portaveu, Pepe Amores, assegura que no donaran la batalla per perduda. Esperaran que l'ajuntament els comuniqui per escrit la no renovació de la concessió i diuen que a partir de llavors s'asseuran a dialogar. Tot i així, Amores ho deixa clar: "Un partit de futbol sense pilota no hi és, sense vaquetes no podem fer un correbou". També el socialista Josep Guix, que es va mostrar públicament a favor de mantenir l'acte taurí, assegura respectar la decisió dels ciutadans, tot i anotar que la participació ha estat una mica baixa.Una mica menys de persones han respost la pregunta sobre la variant d'Olot. Concretament 5.286 electors, dels quals un 81,48% asseguren que és "urgent i prioritària" tal com demanava l'ajuntament. La resta, un 12,58% creu que "no" ho és i un 5,94% ha votat en blanc.