Un aspecte del mercat de l'any passat a Argençola. Foto: Arxiu.

Aquest dissabte 11 de juny Argençola (Anoia) celebrarà el Mercat de les Espècies durant tot el dia. L’espècie protagonista d’aquest any és el ginebró. En aquesta sisena edició els organitzadors El Trill, Associació cultural del terme d'Argençola i l'Ajuntament han preparat un programa farcit d'activitats que us recomanem consultar en detall a la seva webEl Mercat des del seu origen té com a objectiu recuperar, difondre i fomentar el coneixement i l'ús de les espècies del nostre entorn. Usades des de temps immemorials, en molts casos ara són completament desconegudes. El Mercat vol ser un lloc de trobada de totes aquelles persones interessades per l'alimentació, la gastronomia, la salut, els remeis i l'esport. Un lloc on conèixer les espècies silvestres i cultivades i aprendre com aprofitar-les.Els visitants a banda de les parades del Mercat, també podran trobar un espai de teràpies naturals durant tota la jornada i un seguit d’activitats.El matí estarà dedicat a la Jornada Tècnica “Botànica a la cuina. Espècies, herbes i flors” organitzada amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Escola Agrària de Tàrrega. Activitat gratuïta, cal inscripció.Els més matiners podran participar a la sortida de reconeixement de flora que en aquesta edició els portarà a Carbasí, un dels nuclis del terme municipal. La sortida començarà a les 8 del matí des de Carbasí mateix, de la mà d’Esteve Padullés. Preu 5 euros.Es podrà visitar l’exposició “Del Ginebró a la Ginebra i l’antic Oli de Ginebró” i s’obriran dos concursos: la sisena edició del Concurs de Sals Aromàtiques i la primera edició del Concurs de Fotografia a Instagram amb el hastag #mercatespecies. Consulteu les bases a la web.Fins al migdia també hi haurà una jornada de portes obertes per visitar les instal·lacions dels productors locals.A les 11 matí i a les 12 del migdia es farà un Tast d’espècies condimentaries d’Argençola de la mà de Marc Talavera Roma, del Col.lectiu Eixarcolant. També a les 12 podreu participar al Vermut al migdia – Tast de vermut català: de la mà de Míriam Chivite coneixerem els diferents vermuts. Amb la col·laboració de Vermut Miró de Reus.A la 1 del migdia actuació del grup musical “Els Ministrils del Raval de Terrassa” i després Dinar “Les plantes del marge al plat”: Montserrat Enrich de Gastronomia Salvatge ens prepararà un menú silvestre amb condiments d’Argençola. Pel dinar cal inscripció i està limitat a 150 persones. Preu 9 euros (beguda no inclosa)A la tarda es podrà gaudir de “L’alquímia de les espècies” de 4 a 7 i descobrir les diferents maneres de destil·lar el ginebró. Per fer ginebra, per obtenir-ne l’oli essencial i veurem com s’obtenia antigament l’oli de ginebró, a través de la pirogènesi del càdec. Un cop obtingut l’oli a ¾ de 8 del vespre es farà un “Taller d’elaboració de remeis per a persones i animals” a partir de l’oli de càdec o ginebró. Activitats gratuïtes.A les 4 de la tarda també es farà el Taller “Cuina viva amb espècies” a càrrec de Sandra Galvé. Activitat gratuïta.A ¾ de 6 una Xerrada “Propietats de les espècies, les seves vitamines, minerals i principis actius” a càrrec de Elisenda Carballido i a ¾ de 7 una Taula Rodona “Les desconegudes i desaprofitades herbes del marges. Tancar el cercle de la transmissió. De l’etnobotànica al consumidor”A les 9 del vespre arriba l’hora del Gintònic Nocturn – Tast i taller de preparació de Gintònics catalans amb espècies de la mà de David Urgell, amb la col·laboració de Gin Nut. També podreu sopar xai d’Argençola i coques vegetals del Forn de Jorba.A partir de les 10 del vespre i per cloure el 6è Mercat de les Espècies és podrà veure un espectacle que ha estat tot un èxit allà on s’ha representat, GASTRO-RIMES de Lali Faliu i Miquel Serret. Preu: 5 euros, les entrades es podran comprar a la taula de l’organització durant tot el dia.Per a totes aquelles activitats a les que cal inscripció podeu adreçar-vos a info@fitomon.com