L'ANC ha estat una de les entitats més presents a la manifestació, amb gent vinguda sobretot de l'àrea metropolitana Foto: D. Sainz

Esta ha sigut la tercera manifestació contra el Pla Hidrològic de la santjaumera Alba Cabello. Foto: S. Berbís

Molts turistes han vist interrompuda la seua visita a Barcelona amb una inesperada manifestació Foto: D. Sainz

Avui tocava a Barcelona una altra vegada, la cinquena des de 2001. Fa només quatre mesos, van ser els carrers d’Amposta els que se van tenyir de blau. Aleshores, era la gent de l’Ebre que demanava a la resta de catalans que baixesa a donar un cop de mà, a fer-se també seua està lluita que ja està dins de l’ADN ebrenc. Avui ha sigut al revés: ha sigut la gent de les Terres de l’Ebre la que ha vingut. Però no ha canviat la fórmula per a que esta manifestació de 15.000 persones siga un èxit: la barreja d’accents entorn els lemes de la PDE. Els que pronunciem el mot 'ebre' amb 'e' tancada i els que ho fan amb 'e' oberta.Mitja hora abans que comencés la manifestació ja es notava esta mescla de parlars a Plaça Universitat. Vint autocars vinguts "d’allà baix" havien descarregat nusos, banderes, pancartes, globus, gotes de cartró, instruments i, sobretot, moltes i moltes veus. Els que van baixar al febrer, en canvi, avui com a molt han agafat el rodalies o el metro. Samarreta blava i estelada al coll, per als que l’Ebre els hi queda uns quants peatges massa al sud, esta manifestació és una més de les que es fan en defensa dels interessos de Catalunya, amb la vista posada a l’Estat propi. Com diu Joaquim, acompanyat de tota la tropa de l’assemblea nacional de Sabadell, "estem obligats a defensar qualsevol problema que tinga el país, ens hem de moure tots en benefici de tots". Les bases locals de l’ANC, principalment les del cinturó metropolità, han farcit bona part de la resposta solidària d’avui. No a tots, és cert, els ha motivat la identitat nacional per venir. Com a Sílvia, de Barcelona, que ha vingut perquè és una "enamorada del Delta". O com tota la gent que ha vingut de l’Aragó per defensar que no es facen més pantans a la conca de l’Ebre.A les 12, amb puntualitat, la primera pancarta ha anat enfilant el carrer Pelai i s’han anat disposant els diferents blocs de la manifestació. Al capdavant hi era el nus, símbol contra els transvasaments i les "interconnexions entre conques", o com ara li vulguen dir. Després, la pancarta de la Plataforma en Defensa de l’Ebre i la gent del territori al darrere. L’ha continuat el bloc de les entitats ecologistes i la dels polítics, presidida per Carme Forcadell i Ada Colau, acompanyades d’alcaldes, regidors, diputats i els candidats al 26-J, anunciant que en poc comença la campanya. Més enrere, els partits polítics, alguns sindicats i moltes altres organitzacions que es solidaritzen amb la PDE. "L’aigua és vida i no una mercaderia", "Defensem l’Ebre, guanyem lo futur", "Lo riu és un bé comú, defensem l’Ebre", "L’aigua no està en venda", "L’aigua bé comú"... Cadascú brandint amb orgull el lema de la seua pancarta, tot i que les haurien pogut intercanviar i no ho haguéssem notat. Una prova del consens polític?Sota el sol de migdia, que avui ha caigut amb força a la capital, ha seguit avançant la manifestació per Via Laietana, on s’ha pogut apreciar la veritable riuada blava que baixava en direcció el mar. Com en cada manifestació convocada per la PDE, avui han vingut tot tipus de "gotes": joves, no tant joves i encara menys joves. Alguns han vingut amb la família, altres en colla, molts formant part d’una excursió vinguda de fora de la capital, altres amb el seus camarades de partit i, no podia faltar la representació de la diàspora ebrenca a Barcelona. D’entre tantes gotes, hi ha qui creia que encara no n’eren prou. Com Alba, de Sant Jaume d'Enveja, que no ha faltat a les mobilitzacions dels últims anys i pensa que "avui aquí hauríem de ser molta més gent, la majoria de la gent de fora encara no fan l’esforç d’entendre la nostra situació".Casi dos quilòmetres després, la riuada blava ha desembocat a l’Avinguda de la Catedral, a les portes del barri Gòtic. Allà, un escenari esperava per a un final de manifestació a l’estil de les Terres de l’Ebre. Ha començat la festa Pepet i Marieta, amb el "Que se’n antere tot quisqui..." amb el que comença el seu himne en defensa del delta. La nota d’emoció l’ha posat Riu en So, interpretant un poema de Gerard Vergés, 'Parlo d’un Riu'. I el colofó musical ha anat a càrrec dels Quicos, com sempre reivindicant les tradicions populars amb 'el carrilet', 'de Roquetes vinc' i encomanant la jota a tots els presents. Amb l’esplanada central plena de samarretes blaves i els turistes arraconats al davant de la Cataderal, han començat els parlaments de les entitats ecologistes amigues de la PDE. Després ha pujat la portaveu de Jóvens de l’Ebre i la gentada ha esclat a aplaudir en recordar que també "lluitem per tombar la vergonya monumental de Tortosa". Poc a poc només anaven quedant els ebrencs davant l’escenari quan per fi els portaveus de la PDE s’han dirigit a la gent i també a les institucions europees, que són les que haurien d’haver pres nota del que ha passat avui a Barcelona.